I den danske filmsucces 'Den eneste ene' kan karakteren Niller spillet af Niels Olsen stort set ikke svare på et spørgsmål uden hele tiden at drage en parallel til sin helt store passion: køkkener.

Byt køkkener ud med programmet 'Mads og monopolet' – så har du den 50-årige radio- og tv-vært Mads Steffensen.

»Jeg kunne tale om 'monopolet' fra nu af og til næste år, hvis du altså har tid?« griner Mads Steffensen.

Og det er jo ikke så underligt endda. For Mads Steffensen fik selv ideen til programmet, da der var problemer med at få bordplanen til at gå op til hans eget bryllup. I 2003 blev første udsendelse sendt på P3, og siden har Mads Steffensen i nu snart 18 år været fast styrmand på programmet.

Selvom han siden 'monopolet's begyndelse også er blevet en yderst populær tv-vært, så er det stadig i radioen, han føler sig bedst.

»Der, hvor jeg føler, jeg har det allerbedst, det er i radiostudiet lørdag morgen. Og så sidder Hella eller Søren der, eller hvem det nu måtte være. Og Louise og jeg har selv valgt dem og skabt det program,« siger Mads Steffensen med henvisning til sin faste makker og producer de seneste otte år, Louise Lolle.

Dengang i 2003 sad Anders Matthesen, Søren Pind og Suzanne Bjerrehuus i det allerførste panel, og Mads Steffensen havde i den første tid ikke meget mere end seks personer at jonglere med, når han skulle sammensætte sit monopol.

Men i dag er der mere end 40 medlemmer af monopolet, og radioværten har fundet sin helt egen opskrift på, hvordan han sammensætter sine hold lørdag efter lørdag.

»Jeg prøver at planlægge kemi, og det er skidesvært. Nogen gange er der en, der har sovet dårligt, og nogen gange tænker man: 'Gud, Pind var da lidt slatten i dag'.«

»Men jeg planlægger altid to, der skal fungere på en eller anden måde. Pernille Rosenkrantz Theil og Asger Aamund er fantastiske sammen, for de er uenige om alt i det her samfund, men de kan lide hinanden, har respekt og kan lide at drille hinanden,« forklarer Mads Steffensen, der altid planlægger sine programmer flere måneder i forvejen.

Han kender efterhånden også sine monopolmedlemmer så godt, at han ved, hvad der fungerer – og ikke gør.

»Nikolaj Kopernikus er god med alle, for med ham bliver du i godt humør. Uffe Buchardt er mere bitchy. Men de er begge to gode, når der er nye med – for de vader ind i folk med træsko på.«

Dilemmaet, der har gjort størst indtryk på Mads Steffensen »Vivi går til en fest, hun har en kæreste, som er på forretningsrejse. Hun kommer til at være sammen med en mand, der er 'lige så sort som den nat vi elskede i'. Hun bliver gravid og har regnet sig frem til, at det kan være begge mænd, der er faderen. Det er drømmedillemmaet – skal kæresten have heads up, eller skal han ikke?« Hvordan endte det? »Det er 10-15 år siden. En gang om ugen er der stadig en, der spørger til det. Den sommer blev jeg stoppet 1000 gange af folk, der ville høre, hvad der skete. Og der kom et barn ud, og det lignede hendes kæreste.«

»Det er det anderledes med eksempelvis Simon, som skal udfordres og have modspil, for han kan være blød, men også en hård banan, og jeg elsker ham for det,« siger Mads Steffensen.

Han har en liste på sin mobil med forslag til nye monopolmedlemmer, men hvor han i gamle dage gav folk et par programmer til at blive gode, skal man i dag levere hurtigere, men Mads Steffensen selv er også blevet skarp på, hvordan han sammensætter 'det bedste fodboldhold', som han kalder det.

Allerede inden 'Mads og monopolet' går i gang, har han udviklet et lille hemmeligt trick til at lure, om det bliver 'et aldeles fremragende program'.

»De kommer kvart i ni, og så gør jeg altid det, at jeg går ind i studiet, hvor der er et vindue. Så kan jeg kigge ud på dem og se, hvordan de snakker, og hvordan samtalen kører. Der kan jeg vurdere, om det kører. Hvis det ikke gør, så går jeg lige ud og taler dem lidt varme.«

Hvad synes du om Mads Steffensens brug af udtrykket 'A-holdet'?

»Nogle gange er nogle oppe at skændes, allerede inden vi går i gang, så ved jeg, det bliver godt,« griner radioværten, der også har et andet tilbagevendende trick i ærmet.

Hver uge bliver monopolet udråbt til 'A-holdet' – og det er ikke helt tilfældigt.

»Jeg sagde det tilfældigvis en gang, og da jeg sagde det, så kunne jeg faktisk se, at de tre i monopolet lige rankede ryggen. De blev lidt stolte, og de strammede sig an. Jeg kunne se, det havde en effekt.«

»Så prøvede jeg at sige det til de næste også, og det gjorde det samme. Nu er det jo bare blevet en joke, fordi jeg siger det til alle. Men det virker stadig!« siger Mads Steffensen med et stort smil.

Hemmeligheden bag 'Det bliver et aldeles fremragende program' Hvorfor bruger du altid den vending?



»Jeg lavede programmet 'Strax' med Lars Hjortshøj, og vi skiftedes til at være vært. Han sagde altid 'det bliver et fantastisk program, vi laver i dag'. Og det sagde jeg så også en dag. Men så siger Lars: 'Det kan du sgu ikke sige, for det er jo det, jeg siger'.« »Det synes jeg jo faktisk, han havde ret i. Så foreslog han, at jeg sagde 'aldeles fremragende', og så endte jeg med at bruge det i 'Monopolet'.«

Hvem er så det rigtige 'A-hold' for dig?

»Haha, det siger jeg ikke. Nogle gange er der nogle, der overrasker mig og er rigtig gode en lørdag. Men man er ikke med i det program, hvis jeg ikke synes, de er noget særligt.«

Mads Steffensen er privat gode venner med mange af monopolets medlemmer, og programmet er blevet et anker i hans liv. Programmet har bragt ham til nogle af landets største scener, blandt andet Royal Arena i København. Hvad det næste store eventyr bliver, ved han ikke endnu.

»Jeg håber bare, jeg kommer til at lave det resten af min karriere,« lyder det fra Mads Steffensen.