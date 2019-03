Mads Steffensen har set sig nødsaget til offentligt at gå ud og forsvare Signe Lindkvist.

Tv-værten er nemlig flittig gæst i Mads & Monopolet, og her har hun hos nogle lyttere gjort sig uheldigt bemærket.

Men det er ikke Signe Lindkvists svar og løsninger på dilemmaerne i Mads & Monopolet, der får lytterne til at brokke sig.

Nej, det er hendes brug af ordet 'øh..'.

'Kan man klippe Signe's øh øh øh øh ud, for det fylder så meget, at man må have mandagen i brug også,' lyder en af flere kommentarer på Mads & Monopolets Facebook-side, hvor Signe Lindkvists øh'er kommenteres.

Men Mads Steffensen er langt fra enig i den betragtning.

Det skriver han i et opslag på samme Facebook-side.

'Øhhhhhhh. Folkens – jeg har selvfølgelig set kommentarerne om Signes måde at tale på. Hun siger for meget øhhh, synes nogen. Jeg synes det ikke.,' skriver Mads Steffensen.

Signe Lindkvist med Thomas Evers Poulsen ved pressemødet til Vild med Dans i sommer Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Signe Lindkvist med Thomas Evers Poulsen ved pressemødet til Vild med Dans i sommer Foto: Liselotte Sabroe

Selv synes Mads Steffensen, at hans Monopol-deltager er 'perfekt' i programmet, og at hun er sjov, begavet, dedikeret og modig.

I Mads & Monopolet har Mads Steffensen besøg af en række 'monopolister', der så har til opgave at komme med råd og løsninger til en række dilemmaer fra lytterne.

Monopolisterne er ikke blevet briefet om dilemmaerne på forhånd, så de skal finde deres svar undervejs.

»Deltagerne i Monopolet er uden manuskript, de hører dilemmaet på samme tidspunkt som jer og skal danne en holdning hurtigt, nogle gange mens de taler. Og det er helt fint,« skriver Mads Steffensen i opslaget.

Ifølge programmets fader er det da heller ikke første gang, at læserne har brokket sig Signe Lindkvists tøven i studiet.

»Hun klynker ikke selv over skriverierne, det har hun aldrig gjort, men jeg synes, det bliver noget enerverende med alle kommentarerne år efter år om præcis det samme. Det har hun ikke fortjent, synes jeg,« skriver han.

Mads & Monopolet blev første gang sendt i 2003.

Programmet er den mest lyttede podcast herhjemme.