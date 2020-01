Utilfredshed, enorm røre og stor forundring blandt tusindvis DR-seere.

Det var et faktum, da det i sidste uge stod klart, at det populære program 'Kender du typen' er blevet forkortet fra 43 minutter til 28 minutter.

Programmets vært, Mads Steffensen, har fulgt med i kritikken fra seerne. Og i bund og grund er det ikke noget, der går ham på. Tværtimod. Faktisk ser han det som en skulderklap.

»Jeg bliver da glad for det. Hvis folk nu var ligeglade, så ville det også være bøvlet. Nu har vi skåret lidt ned, men folk kan godt lide programmet, så det synes jeg, er helt fint,« siger Mads Steffensen til B.T., da vi møder ham på den røde løber ved året TV-Prisen.

Mads Steffensen og livstilsekspert Anne Glad ved TV-prisen 2020. Foto: Nørgaard & Nørgaard. Vis mere Mads Steffensen og livstilsekspert Anne Glad ved TV-prisen 2020. Foto: Nørgaard & Nørgaard.

Ændringen af programmet blev blandt andet kaldt 'et selvmål af DR' og 'ingen plads til morsomme reaktioner'. Også på B.T.s afstemning over, hvad folk synes om ændringen, mener over 17.000, at det har ødelagt programmet. Det tager Mads Steffensen dog i stiv arm.

»Jeg synes, det er helt fair. Det, de (seerne, red.) siger, går bare jo bare ud på, at de gerne vil have noget mere af det,« siger han og tilføjer:

»Folk skal lige vænne sig til en halv time, men jeg synes også, at kritikken er formindsket lidt. Når folk vænner sig til det, så bliver alt fint igen,« lyder det smilende fra Mads Steffensen.

Årsagen til programændringen bunder i de aktuelle besparelser i DR.

Udover 'Kender du typen' er Mads Steffensen også vært på det populære radioprogram 'Mads og Monopolet'. Foto: Nils Meilvang Vis mere Udover 'Kender du typen' er Mads Steffensen også vært på det populære radioprogram 'Mads og Monopolet'. Foto: Nils Meilvang

'Kender du typen?' er forkortet som en konsekvens af de politisk besluttede besparelser, hvor DR skulle spare 20 procent,' skrev Sarah Cecilie Simone Hansen, der er kommunikationsrådgiver i DR, i en e-mail til Se og Hør.

Over for B.T. slår Mads Steffensen også fast, at programmet enten skulle skæres ned til en halv time eller forlænges til en hel time.

»En time med typen (Kender du typen, red.) ville også være for langt,« mener Mads Steffensen til slut.

På Instagram forklarer Mads Steffensen, at programmet er blevet strammet til. Blandt andet ved at 'skrue lidt ned for quizzerne og enkelte elementer' undervejs.