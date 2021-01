Siden Mads Steffensen 30. december meldte ud, at han stopper på DR for at starte et nyt 'Monopol'-lignende program på podcasttjenesten Podimo, er der blevet spekuleret i, om skiftet skyldes dårlig stemning. Nu er første afsnit af 'Mads og A-holdet' i luften, og så gider han ikke rigtig tale om det andet længere.

»Jeg har været rigtig spændt og glædet mig til at komme i gang. Der har været så meget snak, siden udmeldingen kom, så det var fedt bare at komme i gang,« lyder det fredag morgen fra Mads Steffensen om første udsendelse, der havde Sofie Linde, Søren Pind og Hella Joof i panelet.

Har du kunnet sove i nat?

»Ja, jeg sov faktisk ret godt. Vi optog første udsendelse i torsdags, og det gik rimelig godt, synes jeg, så jeg har været ret rolig.«

Har du været nervøs for, om der overhovedet var nogen, der sendte dilemmaer ind til programmet?

»Ja, selvfølgelig, men de (lytterne, red.) har simpelthen været så gode og søde, og jeg er virkelig taknemmelig for dem, der har budt ind. Det blev jeg faktisk en lille smule rørt over.«

Dit stop på DR har jo fået masser af opmærksomhed, og der har været spekuleret i, om der er dårlig stemning mellem dig og DR. Hvordan har du oplevet det?

»Det har selvfølgelig været voldsomt, men omvendt er det ikke kommet bag på mig. Jeg ved godt, at I (medierne, red.) prøver at puste til det ene og det andet. Jeg har personlig haft en fin afgang med DR, og jeg ser heller ikke den her kamp mellem det ene og det andet program. Det er to forskellige formater, der sagtens kan leve et fint liv på hver sin bane. Og om man er med i det ene eller det andet er jeg ligeglad med – jeg er bare glad, hvis dem, jeg gerne vil have med, vil være med.«

Første udgave af 'Mads og A-holdet' havde Sofie Linde, Søren Pind og Hella Joof som paneldeltagere. Foto: Pressefoto Vis mere Første udgave af 'Mads og A-holdet' havde Sofie Linde, Søren Pind og Hella Joof som paneldeltagere. Foto: Pressefoto

Dit skifte skete jo ret hurtigt. Ville det ikke have været fedt at få taget ordentlig afsked med de forskellige programmer?

»Jo, det har jeg også sagt flere gange, at jeg gerne ville have sagt ordentligt farvel til lytterne, fordi jeg har lavet 'Monopolet' i over 17 år. Den store afslutning fik vi så ikke, men min kontrakt løb ud, og der var ikke en anden på plads, så det blev, som det blev. Sådan er det nogle gange med timing.«

Så det er måske det eneste, du manglede at få med?

»Ja, men jeg er faktisk også videre fra det. Jeg ser kun fremad nu. Jeg er simpelthen så glad for, at vi fik lavet det her første program, og jeg glæder mig til at lave et nyt, der kan komme på fredag. Så jeg kigger ikke så meget tilbage længere. Jeg er bare stolt af at have skabt 'Mads og monopolet' og lavet det i 17 år.«

Ja, der blev jo også skrevet om, hvem der egentlig fandt på programmet?

»Ja, det gider jeg næsten ikke kommentere på. 'Mads og monopolet' blev til på grund af mig.«

Kan 'Mads og A-holdet' få dig til at købe et Podimo-abonnement?

Når du lavede 'Mads og monopolet', optog I lørdag formiddag. Hvordan var det at optage torsdag eftermiddag?

»Jeg oplevede faktisk en anderledes løssluppen fyraftensstemning, som jeg godt kunne lide. Tre af os (Sofie Linde er gravid og sprang over, red.) fik også et glas vin for at markere, at det var en start.«

Savnede du ikke liveelementet?

»Jeg elsker liveformatet, men jeg synes faktisk, jeg fik det alligevel. Vi optager 'live-on-tape', og jeg synes, mine gæster var på med det samme. Jeg synes faktisk, det var en perfekt premiere.«

Normalt kan man ringe ind – kan man også det i 'Mads og A-holdet'?

»Sagtens. Sådan var det også i radioen, at hvis man skrev en mail om tirsdagen, kunne vi sagtens line det op til om lørdagen. Men dilemmaet skal selvfølgelig passe til det.«

I første program taler du og Søren Pind blandt andet om at 'få en guffer'. Er der ting, I kan tale mere frit om nu?

»Jeg kunne i hvert fald mærke på mine gæster, at der var en vis afslappethed.«

Var der ting, man ikke måtte sige i DR?

»Nej, det er der jo ikke, men jeg synes altid, at man skal sørge for, at alle får en ordentlig behandling.«

Mads Steffensen. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Mads Steffensen. Foto: Tobias Kobborg

Du starter med Søren Pind, Hella Joof og Sofie Linde. Er der allerede nu nogen, der har sagt, at de ikke kan være med?

»Der er ikke nogen, der har sagt det til mig i hvert fald. Det må de jo selv finde ud af. Jeg har et overblik over den nære fremtid, og jeg er glad for, at der er mange, der gerne vil være med igen.«

Hvad drømmer du om med dit nye program?

»Lige nu skal vi i gang og bygge det op. Så drømmer jeg om, at vi kan få nogle fede, vilde diskussioner, at vi kan blive rørt, græde, forarget og så prøve at skabe et fællesskab omkring det. Så kunne jeg også godt tænke mig at komme mere ud og optræde med det. Vi har allerede nogle livearrangementer, til når det hele åbner op igen.«

Skal I ud og fejre premieren i dag?

»Nej, vi fejrede det lidt i går, så i dag er jeg spændt på, hvad der kommer af reaktioner. Det er klart en meget mindre scene, end hvad jeg har spillet på tidligere, men min stolthed, lyst og ambitioner er stadig ligeså stærke, som de altid har været.«