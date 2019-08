Lørdag morgen og formiddag stod regnen ned i lårtykke stråler over årets Smukfest i Skanderborg.

Og det gik også ud over det populære radioprogram Mads og Monopolet, der lørdag morgen sendte live fra festivalen.

Det voldsomme vejr gjorde nemlig, at man måtte opgive at sende fra Sherwood-scenen, hvor programmet ellers foregik.

»Vi har nogle tekniske udfordringer pga al vandet. Så vi stopper med at sende fra scenen. Vi arbejder på at komme tilbage,« sagde programmets vært Mads Steffensen fra Sherwood-scenen lørdag formiddag.

I dagens panel sad tv-vært Stephanie Surrugue, tidligere politiker Søren Pind og multikunster Simon Jul, der også er konferencier på Stjernescenen på årets Smukfest.

Han er en garvet festivalgænger i bøgeskoven i Skanderborg, og alligevel efterlod lørdagens regnvejr ham noget forbløffet.

»Jeg har aldrig set noget lignende i mine 40 år på festivalen. Det er helt vildt,« sagde Simon Juul.

Efter programmet fangede B.T. vært Mads Steffensen, der var noget blæst omkuld af den voldsomme vejroplevelse.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af B.T. (@bt.dk) den 10. Aug, 2019 kl. 4.17 PDT

»Der kom kaskader af regn, og elementerne rasede, så det var rimelig heftigt. På et tidspunkt står vi faktisk i vand til knæene og må afbryde udsendelsen et kort øjeblik, da det hele skal kables om,« fortæller Mads Steffensen.

Han fortæller også, at han undervejs var bange for, at programmet helt måtte stoppe sendingen, men nogle dygtige teknikere fik heldigvis reddet dagen.

»Der er nogle i den tekniske stab, der har lavet mirakler i dag, så vi kunne komme ud til lytterne. Jeg var bange for, at vi var nødt til at lukke helt ned, men heldigvis kom vi tilbage og lavede et rigtig godt program,« siger Mads Steffensen og tilføjer:

»Publikum, der blev hængende, er helte, for det er noget at stå imod.«

Massivt skybrud sætter telte under vand på campingområdet ved Sølund på Smukfest. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Massivt skybrud sætter telte under vand på campingområdet ved Sølund på Smukfest. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Mads Steffensen har efterhånden sendt Mads og Monopolet live fra Smukfest i en del år, men alligevel er han ikke i tvivl om, at dette år vil blive husket som noget ganske særligt.

»Det her er det vildeste, jeg har oplevet. Vi har snakket om efterfølgende, at 2019 er det år, vi vil vende tilbage til og snakke om, for det var heftigt, og jeg er bare lykkelig for, at vi udkom alligevel,« siger Mads Steffensen og benytter lejligheden til at rose lytterne endnu en gang:

»Jeg synes bare, Mads og Monopolet har de bedste lyttere i Danmark. Det siger jeg hele tiden, men det beviste de i dag.«

Regnen fortsætter dagen igennem på Smukfest, og du kan følge det voldsomme vejr i B.T.'s liveblog her.