'Mads Steffensen forlader 'Kender du typen' denne måned for at introducere sin fantastiske finansielle platform til offentligheden.'

Sådan lyder en af mange variationer over samme historie om, at den kendte radio- og tv-vært nu satser stort på Bitcoin.

Men det passer ikke.

'Det er usandt. Det er fake. Afviser alt. Ved ikke hvem der står bag,' skriver Mads Steffensen på sin Instagram-profil.

Det gør han, efter han har fået flere henvendelser fra seere og lyttere, der er faldet over 'artiklen' på de sociale medier.

Den folkekære DR-vært er langtfra det eneste kendte ansigt, der er blevet misbrugt i reklamer inden for de seneste par år.

En af dem er tv-personligheden Sisse Fisker, der har været misbrugt på de sociale medier i falske artikler, hvor hun sponsorerer et produkt, der lover guld og grønne skove.

Lene Beier, Lise Rønne, Sofie Linde, Cecilie Frøkjær og Puk Elgaard har stået i samme situation.

For god odens skyld. Jeg har fået masser af henvendelser i den seneste tid fra søde lyttere og seere, som har gjort opmærksom på historier, der florerer på nettet om, at jeg har investeret i bitcoins og stopper på tv. Det er usandt. Det er fake. Afviser alt. Ved ikke hvem der står bag. Kan blot opfordre til at møde den slags håbløst sjask med en portion sund skepsis, hvis de lander i dit feed.

I efteråret talte B.T. med Facebooks nordiske kommunikationschef, Peter Münster, som fortalte, at det sociale medie var på sagen.

Det lader dog ikke til, at de har løst opgaven endnu.

Mads Steffensen opfordrer sine følgere til at være ekstra kritiske over for den slags falske artikler på nettet.

Indtil Facebook og andre sociale medier får de falske reklame-artikler under kontrol, opfordrer de til, at brugerne bruger TjekDet, som er skabt i samarbejde med Mandag Morgen. Her undersøger de sandhedsværdien af artikler på nettet.