Sangerinden Lina Rafn er en kvinde, der er kendt for at sige sin mening. Ærligt og ofte helt uden omsvøb. Både som frontfigur i Infernal, tidligere 'X Factor'-dommer og medlem af monopolet i 'Mads og monopolet' er den 43-årige kunstner ikke bleg for at tale ligeud af posen.

Derfor var der heller ikke megen falsk beskedenhed at spore, da Lina Rafn for omkring 13 år siden blev ringet op af Mads Steffensen og spurgt, om hun ville være med i det efterhånden berømte monopol.

»Det var fandeme på tide! Jeg var udmærket klar over, at det der var jeg selvskrevet til,« griner Lina Rafn.

»At blive spurgt, om man vil være med i monopolet, det er på min personlige top-5 over de der rigtige flueben, man har sat i sin karriere,« tilføjer sangerinden.

Hun elsker at debattere, blive klogere og sætte ord på sine holdninger. Klart og tydeligt. Og det er der en grund til, for det har ikke altid været lige let for Lina Rafn at blive forstået.

»Som barn og ung følte jeg mig enormt misforstået. Jeg følte mig udenfor, og jeg følte, de to ting var forbundet. For hvis de forstod mig, ville de vel ikke lægge mig for had eller holde mig udenfor,« forklarer Lina Rafn.

Derfor har hun gennem årene gjort meget ud af at kommunikere klart og være ærlig.

»Jeg er blevet rigtig dygtig til at gøre mig forståelig, og det har jeg gjort ved at dele ud af, hvem jeg er, og hvem jeg ikke er, og jeg har lært, at jo mere jeg tør at stå i min sårbarhed og frygt for at blive til grin eller tage mig dårligt ud, jo mere føler jeg mig forbundet til andre mennesker.«

Hvem er det rigtige 'A-hold' ifølge Lina Rafn? Mads Steffensen kalder hver lørdag monopolet for 'A-holdet'. Men hvem er A-holdet ifølge dig? »Simon Jul er så hurtig og begavet og skævt tænkende og stadig samvittighedsfuld. Han ved så meget, det er fuldkommen sindssygt. Han må have en IQ på 250 - og jeg kender ham faktisk ret godt. Asger Aamand er den skæve type at vælge til den slags populistisk radio - derfor er han fed, for han er meget meta i sin tilgang til sig selv, og alligevel enormt troværdig. Hella Joof er et af de mest livskloge mennesker, man kan finde. Hun må være suverænt det menneske, sammen med Uffe Buchardt … Fuck. Uffe Buchardt! Ej jeg tror, jeg skifter Asger Aamund ud med Uffe Buchardt. Ham og Hella må være de to, der har flest citater i de der ‘Mads og monopolet’-bøger.«

Også i voksenlivet har Lina Rafn også af og til kæmpet med det billede, andre har haft af hende. Men her har hendes medvirken i 'Mads og monopolet' blandt andet været medvirkende til at give et mere nuanceret billede af, hvem hun er, og hvad hun står for.

»Der er ingen tvivl om, at jeg bliver taget alvorligt på trods af min musik, og hvordan jeg ser ud blandt andet i kraft af, at jeg sidder i 'monopolet'. Det tror jeg ikke, man skal være i tvivl om,« forklarer Lina Rafn med henvisning til, at hun aldrig har været bleg for at gå på scenen i vilde kostumer eller meget letpåklædt.

Lina Rafn blev en del af programmet kort efter, at hun med Infernal brød igennem den internationale popmur med hittet 'From Paris to Berlin'. Nogenlunde samtidig var Lina Rafn også meget omtalt i medierne, fordi hun var centrum i en principiel skattesag om, hvorvidt hun kunne trække tøj, makeup og lignende, der bruges til show, fra i skat.

»Det var der, folk begyndt at opfatte mig som et tænkende menneske,« husker Lina Rafn.

Lina Rafn og Paw Lagerman, der tilsammen udgør Infernal, ved Zulu Awards i 2005. Foto: Mogens Flindt Vis mere Lina Rafn og Paw Lagerman, der tilsammen udgør Infernal, ved Zulu Awards i 2005. Foto: Mogens Flindt

I dag møder hun også folk, især kvinder omkring de 40, der ikke nødvendigvis forbinder Lina Rafn med Infernal, men med hendes medvirken i 'monopolet' og de meninger, hun der giver udtryk for.

Har man hørt den 43-årige entertainer i programmet, så ved man, at hun er meget ærlig og ofte bruger anekdoter fra sit eget liv. Også de mere personlige, som da Lina Rafn i marts fortalte, hvordan hun som ung fik lavet en brystreduktion.

»Jeg bliver nok ofte revet med af formålet, og så forsvinder mit eget ego lidt. Det har jeg sgu ikke lige fokus på. Så tror jeg også, at man med alderen bliver mindre og mindre forfængelig på egne vegne,« forklarer Lina Rafn, der dog tænker sig om en ekstra gang, hvis hun taler om datteren Karmen på 10 år.

Ligesom hun ikke er bange for at dele ud af sit eget liv, så lader Lina Rafn også gerne få følelserne frit løb, når de ekstra hårde dilemmaer rammer. Og når man spørger hende, hvilket dilemma der gennem alle årene har gjort størst indtryk, så er hun ikke i tvivl.

Mig & Monopolet I interviewserien 'Mig & Monopolet' taler B.T. hver uge med et af de faste 'Monopol'-medlemmer i Danmarks mest populære radioprogram, 'Mads og Monopolet', der har kørt på først P3 og siden P4 siden 2003.

»Der var en mor til tvillinger, der ikke var ret gamle, som havde fået dødsdommen. Hun ville starte en fond, men manden syntes, hun skulle bruge sin tid med familien. Der knækkede jeg fandeme, hold kæft, jeg græd,« siger Lina Rafn og tilføjer:

»Jeg måtte svare stortudende. Når det kommer, så kommer det altså.«