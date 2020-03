I disse dage er det efterhånden de færreste ting, der er, som de plejer.

Og heller ikke 'Mads og Monopolet' kommer til at blive sendt på vanlig vis.

Men det betyder ikke, at fans af programmet skal undvære. De skal bare nøjes.

Mads Steffensen og co. kommer nemlig først til at gå på klokken ti, og lørdagens program vil kun vare to timer, oplyser værten på sin Instagram-profil.

'Studiet er naturligvis sprittet af, og stolene placeret med behørig afstand. Der kommer radioaviser og nyhedsopdateringer hver hele og halve time, så I skal nok blive dækket ind rent nyhedsmæssigt,' skriver han i opslaget.

Han fortsætter:

'Vi vil selvfølgelig også diskutere corona og den helt specielle situation, alle er i lige nu. 'Mads og Monopolet' handler altid om det, som danskerne er optaget af, så det giver sig selv.'

Til dem, der er trætte af, at alt efterhånden handler om corona-udbruddet, er der også en lille forsikring fra værten:

'Vi tager også fat i helt normale dilemmaer, som vi plejer.'

'Så får I et lille skud af en almindelig lørdag, som I kender den, samtidighed med at I får andre emner at tale om ved spisebordet, nu I alligevel hænger på hinanden i flere uger.'

Foruden værten vil også Sofie Linde, Søren Fauli og Søren Pind sidde klar i studiet, når programmet løber gennem æteren.

Mads Steffensen lover, at det bliver 'en helt almindelig anderledes udgave' af programmet.