»Bitch better have my money,« sang Rihanna i 2015, mens hun i musikvideoen dinglede en kniv for næsen af en bundet Mads Mikkelsen.

Nu fortæller den danske verdensstjerne i talkshowet 'Jimmy Kimmel Live', hvordan han endte i videoen.

»Jeg aner det ikke. Jeg fik et opkald fra min agent, der spurgte, om jeg ville gøre det, og jeg sagde, 'ja, men hvem er hende Rihanna?', for jeg ved ikke særlig meget om popkultur.«

Heldigvis var der andre i Mikkelsen-husholdningen, der kunne oplyse skuespilleren.

»Jeg spurgte mine børn, og de var helt oppe at køre. Jeg tror, det er første gang min søn ville med mig på et filmset. Det fik han ikke lov til.«

Dem, der har set videoen vil måske forstå, hvorfor mængden af blod og semi-nøgenhed ikke egnede sig til at tage børn med på arbejde.

I det korte interview kommer de også ind på de mange skurkeroller, Mads Mikkelsen har haft.

Han var Le Chiffre i James Bond-filmen 'Casino Royale', i tv-serien 'Hannibal' spillede han den kannibalistiske doktor Hannibal Lecter, og i superheltefilmen 'Dr. Strange' var han skurken Kaecilus.

Derfor vil værten, Jimmy Kimmel, gerne vide, om Mads Mikkelsen er en ond person.

»Ja, det er enten det, og jeg kunne komme med en masse undskyldninger, men jeg bliver nødt til at give min sjove accent skylden,« svarer danskeren.

»Det plejede at være russerne, så var det tyskerne, så var det briterne i et stykke tid, og så af en eller anden underlig grund er det blevet danskerne.«

Mads Mikkelsen er dog ikke enig i ræsonnementet om, at han var skurken i Rihannas musikvideo.

»Jeg var ikke skurken, jeg var 'bitchen' (tæven, red.),« siger Mads Mikkelsen.

På den danske filmscene er Mads Mikkelsen også yderst aktuel, da han både har roller i ‘Retfærdighedens ryttere’ og ‘Druk’.

Sidstnævnte missede for nylig chancen for at vinde en Golden Globe, men der kan være større ting i sigte.

15. marts bestemmes det nemlig, om ‘Druk’ bliver en del af feltet, der skal kæmpe om den forgyldte Oscar-statuette.

Her spås den danske film gode chancer for at gå hele vejen.