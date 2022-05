Til efteråret starter Nikolaj Arcel optagelserne på sin kommende storfilm, som har arbejdstitlen 'KONGENS LAND'.

Det oplyser Zentropa Entertainments i en pressemeddelelse.

Filmen, der er baseret på Ida Jessens anmelderroste bestseller 'Kaptajnen og Ann Barbara' fra 2020, har Mads Mikkelsen og Amanda Collin i hovedrollerne, mens Anders Thomas Jensen er medforfatter på manuskriptet.

Førstnævnte har tidligere arbejdet sammen med Nikolaj Arcel tilbage i 2012, hvor han spillede rollen som Struensee i den Oscar-nominerede 'En Kongelig Affære'.

Nikolaj Arcel, Amanda Collin, Mads Mikkelsen og Anders Thomas Jensen.

»Jeg havde et fantastisk samarbejde med Nikolaj Arcel på 'En Kongelig Affære', og jeg glæder mig enormt til at arbejde sammen med ham igen. Han har en formidabel vision for filmen, og han og Anders Thomas har skrevet et vildt manuskript,« lyder det fra Mads Mikkelsen, der tilføjer:

»Det har en brutalitet og ømhed, som jeg blev meget bevæget af, da jeg læste det. Vi dramatiserer et vigtigt og fascinerende kapitel i danmarkshistorien med nogle tematikker, der trækker klare tråde til vor tid. Og så er det også bare en spændende historie og lidt af et eventyr.«

Historien, som skal skildre kampen om den uopdyrkede jyske hede i 1750'ernes Danmark, om menneskets kollision med naturen, om kærlighed, ondskab, store ambitioner og endnu større ofre, har da også gjort indtryk på den kvindelige hovedrolleindehaver, Amanda Collin, der skal spille Ann Barbara.

»Ann Barbara er en stærk og modig kvinde for sin tid. Hun har længsler og drømme præcis som alle andre, men er fanget i en klasse og ikke mindst en tid, hvor de kan være svære at handle på. Og så tror hun på kærligheden fremfor alt! Hvilket jeg elsker. Jeg glæder mig enormt til at være med til at give hende en stemme,« fortæller hun.

Optagelserne til 'KONGENS LAND' går i gang 5. september i Jylland Tyskland og Tjekkiet, og forventes at få biografpremiere i efteråret 2023.