Optagelserne til Mads Mikkelsens nye danske film 'Druk' var netop gået i gang, da hans gode ven og filmens instruktør Thomas Vinterberg sidste år ramlede ind i en personlig tragedie.

Thomas Vinterbergs 19-årige datter Ida var på vej hjem fra Paris med sin mor, da de forulykkede på en motorvej. Moderen overlevede, datteren døde på stedet.

Ideen til 'Druk' var netop opstået blandt andet med udgangspunkt i Thomas Vinterbergs børns oplevelser med ungdommens druk-kultur, og Ida skulle i filmen have spillet Mads Mikkelsens teenagedatter.

Da B.T. onsdag aften møder Mads Mikkelsen til premieren på 'Druk', sætter han ord på, hvordan det var skulle fortsætte arbejdet midt i hans gode vens værste mareridt.

Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen ankommer. Zentropa og Nordisk Film holder gallapremiere og rød løber på Thomas Vinterbergs drama Druk i Nordisk Film Biografer Imperial, onsdag den 23. september 2020.

»Det var da helt forfærdeligt. Det var det værste, vi har oplevet nogen af os i vores liv,« lyder det fra Mads Mikkelsen.

»Til gengæld da vi så startede, så ændrede filmen karakter, syntes jeg. På papiret var det måske mere en film om folks problemer og alkohol. Nu blev det til en hyldest til livet,« tilføjer han og fortsætter:

»Det er jo en alt for stor en pris at betale for, at den blev det, men det er den blevet til, og det kan vi takke smukke Ida for.«

Adspurgt om han mener, at det faktisk giver filmen et ekstra rørende lag, svarer Mads Mikkelsen:

»Ja, det synes jeg.«

Det er fem år siden, at Mads Mikkelsen sidst lavede en dansk film og første gang siden 2012, at han er samlet med succesholdet fra 'Jagten', der udover instruktør Thomas Vinterberg også tæller navne som Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe og Susse Wold.

Der er stadig bud efter den 54-årige dansker i udlandet, men han nyder som altid at være samlet med de gamle venner.

»Det betyder meget for mig, at Thomas gerne vil have mig med i en film igen, og jeg møder mange af mine gamle venner,« fortæller han.

I 'Druk' eksperimenterer fire gymnasielærere med alkohol, og Mads Mikkelsen og resten af skuespillerne ses derfor i flere scener spritstive.

Filmen skal dog ikke ses som en løftet pegefinger, fortæller han.

»Den er ikke moralsk, men den hylder heller ikke alkohol som sådan, men beskriver, hvad det gør. Ligesom alle andre var jeg da ligeså nervøs, da mine egne børn som 13-14-årig startede med at tage til fest. Så var spørgsmålet, om det skulle foregå under kontrollerede forhold, eller vi skulle sige nej,« fortæller han med et smil om sine egne børn, der i dag er voksne.

Han tilføjer, at hans egen bedste brandert må have været, da han for mange år siden blev student og kørte i hestevogn.

»Det var en fantastisk oplevelse.«

Coronakrisen har som bekendt ramt de fleste brancher og særligt filmbranchen er for tiden i knæ.

Derfor får Mads Mikkelsen også holdt en masse ferie for tiden, fortæller han.

»Jeg skulle have været igang med noget, men alt er jo gået i stå. Jeg har det fint med at holde fri. Jeg er i en så privilligeret situation, at jeg økonomisk kan tillade mig at holde fri i et stykke tid, det er der rigtig mange af mine kollegaer, der ikke kan, og det er jo enormt trist.«

Han tilføjer:

»Jeg skal ikke pibe. Jeg elsker at være i Danmark og har brugt tiden på at lave en masse sport.«