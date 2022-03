Mads Mikkelsen kan ånde lettet op.

Den danske skuespiller kom under lidt af et præstationspres, da det i 2020 blev annonceret, at han skulle overtage rollen som Gellert Grindelwald i 'Fantastiske skabninger: Dumbledores hemmeligheder' efter Johnny Depp, som ellers havde haft den i to film.

Den 58-årige skuespiller var siden blevet tvunget til trække sig fra filmen, da han tabte en sag i Storbritannien mod en tabloidavis, der omtalte ham som 'hustru-voldsmand'. Og nu skulle danskeren overtage den etablerede rolle.

Men fans var rasende. Via flere underskriftindsamlinger tilkendegav hundredtusindvis af vrede fans, at Warner Bros 'burde lytte til folket', som ellers ville boykotte filmen.

Men filmselskabet var hverken til at hugge eller stikke i. Og det var nok meget godt.

Efter en del ventetid har 'Fantastiske skabninger: Dumbledores hemmeligheder' nemlig netop haft premiere, og de første reaktioner på den tredje film i Harry Potter-spinoff-serien er kommet ud.

Og de er umiddelbart gode.

''Dumbledores hemmeligheder' er en ekstrem forbedring fra de første to film. Mads Mikkelsen er en fantastisk Grindelwald, og hans kemi med Jude Law som Dumbledore er hjerteskærende,' lyder det fra Cinema Reviewed.

epa09858670 British-Polish Actress Maja Bloom (L) and Danish actor Mads Mikkelsen (R) arrive at the world premiere of the movie 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore' at the Royal Festival Hall in London, Britain, 29 March 2022. This is the third installment of 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' which follows the continuing adventures of Newt Scamander. The film will be released in UK cinemas on 08 April 2022. EPA/NEIL HALL Foto: NEIL HALL Vis mere epa09858670 British-Polish Actress Maja Bloom (L) and Danish actor Mads Mikkelsen (R) arrive at the world premiere of the movie 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore' at the Royal Festival Hall in London, Britain, 29 March 2022. This is the third installment of 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' which follows the continuing adventures of Newt Scamander. The film will be released in UK cinemas on 08 April 2022. EPA/NEIL HALL Foto: NEIL HALL

Også Digital Spy kalder filmen for en forbedring og hylder især Mads Mikkelsen, som bliver kaldt 'en kæmpe opgradering'.

'Fantastiske skabninger'-filmene, som er baseret på en fiktiv lærebog fra Harry Potter-universet, har været udskældt, og især nummer to, 'Grindelwalds forbrydelser', er blevet haglet ned som værende den dårligste blandt alle Harry Potter-filmene.

Derfor var det måske et klogt valg, da Mads Mikkelsen i forbindelse med offentliggørelsen af overtagelsen udtalte, at han ikke havde i sinde at kopiere Johnny Depps tilgang til rollen.

»Han er en fantastisk skuespiller, så det ville være kreativt selvmord at kopiere ham,« sagde han til The Sunday Times.

»Min tilgang er anderledes, og jeg kommer til at se anderledes ud, men man må vente på premieren til at se hvordan.«

'Fantastiske skabninger: Dumbledores hemmeligheder' får dansk premiere 6. april.