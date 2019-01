Den danske verdensstjerne Mads Mikkelsen er stor håndboldfan og fulgte med fornøjelse den danske VM-sejr over Norge søndag.

»Jeg har aldrig set et landshold spille så godt i så mange kampe i træk. Det var rystende fedt. Det var simpelthen fantastisk,« siger en begejstret Mads Mikkelsen.

Håndboldsporten står den 53-årige skuespillers hjerte nært, og han har også selv tidligere spillet håndbold med sin bror og kollega Lars Mikkelsen.

»Vi har spillet sammen, siden vi var helt små, så det har været en kæmpe del af vores liv, og vores undskyldning var altid, at vi var for små, og det var derfor, vi ikke kom videre. Men måske var de bare lidt bedre end os, dem her,« griner Mads Mikkelsen, hvis ansigt lyser op i et stort smil, mens han taler om det danske landshold.

Han har fulgt det danske landshold gennem mange år og var da også blæst bagover af holdets præstation søndag.

»Jeg hoppede lidt i sofaen, men spændingen røg jo ret hurtigt, så jeg hoppede lige de første fem minutter, hvor den blev 3-2 til nordmændene, og jeg tænkte; det kan simpelthen ikke være rigtigt, men så blev de også sat på plads. Det var så velfortjent. Jeg synes eddermaneme, de er gode,« siger Mads Mikkelsen, der især også sætter pris på, at Danmark slog Norge så overlegent med en sejr på 31-22.

»Jeg var glad for, at vi ikke slog Norge med tre-fire mål, for de skulle bare have så mange bank. Og det var bare fedt, de gjorde det,« lyder det begejstret fra Mads Mikkelsen, der også fremhæver træner Nikolaj Jacobsens præstation.

Siden sejren søndag aften er det blevet debatteret, hvorvidt det var i orden, at de danske fans i voldsom grad buhede af de norske spillere. Den kritik giver Mads Mikkelsen dog ikke meget for.

Var det i orden at buhe af de norske spillere?

»Det er da heller ikke fair, men sådan er livet. Og en hvilken som helst god bokser, der går ind i en ring, vender det om og siger; 'de klapper af mig'. Sådan må det være,« siger Mads Mikkelsen og påpeger, at behandlingen sikkert ville være hårdere andre steder.

»Hvis de bare tager ned og spiller mod Serbien og Kroatien, så bliver der ikke buhet mere, der bliver kastet brandslanger og mønter i hovedet på dig. Men de er jo vant til det,« siger Mads Mikkelsen og tilføjer:

»Det her var jo vand ved siden af andre lande. Se de danske fans, det kan da ikke blive mere sødt.«

På samme måde forstår Mads Mikkelsen heller ikke dem, der føler behov for at nedgøre den danske sejr, fordi håndbold ikke er en lige så stor sport som fodbold.

Målmand Niklas Landin blev kåret som VM's bedste målmand. Foto: Henning Bagger Vis mere Målmand Niklas Landin blev kåret som VM's bedste målmand. Foto: Henning Bagger

»Håndbold er en enorm sport, der er fulde huse i de tyske haller, og der sidder 15.-20.000 til kampene, men hvorfor skulle man ikke også kunnet lide æbler, fordi man også kan lide appelsiner?« lyder det fra den 53-årige skuespiller, der også gerne så, at man fik en fodboldslutrunde hvert år.

Her på B.T. har vi gennem turneringen uddelt karakterer til spillerne, og Mads Mikkelsen er da heller ikke i tvivl om, hvilken karakter han giver de danske spillere.

»Jeg giver dem allesammen et 10 tal. Selv dem, der fik halvandet minut til sidst. At stå i en trup og ikke få spilletid og så lige få lidt til sidst, det er selvfølgelig en antiklimatisk følelse, men samtidig ved man, hvor meget de træner sammen, og de skal kunne tage hinandens pladser, så de er lige så stor en del af den sejr,« siger Mads Mikkelsen og tilføjer:

»Og så må man bare sige, der er kun én Mikkel Hansen.«