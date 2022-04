Skuespiller skal kunne træde fuldstændig ind i en rolle og glemme alt om sig selv.

Men nogle skuespillere tager den skridtet videre og bliver i rollen, selv når de ikke står foran kameraet. Teknikken, der kalder method acting, er dog ikke for alle.

Og slet ikke for Mads Mikkelsen.

»Det er bullshit,« siger han til GQ i et interview, som er lavet i forbindelse med danskerens rolle i den nye 'Fantastiske skabninger'-film.

Han er selv kendt for at være yderst grundig med forberedelsen til de roller, han skal spille, men han mener altså også, at method acting bevæger sig over i det lidt for vanvittige.

»Hvad så, hvis det er en lortefilm, hvad har du så opnået? Er jeg imponeret over, at du ikke brød ud af karakteren? Du skulle have brudt den fra starten af! Hvordan forbereder du dig så, hvis du skal spille seriemorder? Vil du bruge to år på at undersøge det?« spørger han retorisk.

Noget, som Mads Mikkelsen må siges at vide noget om, da han tidligere i karrieren netop har spillet seriemorderen Hannibal Lecter i 'Hannibal'.

En af de skuespillere, som især er kendt for at bruge teknikken, er Daniel Day-Lewis.

Mads Mikkelsen vil da også gerne spille overfor skuespilleren – så han kan drille ham.

»Jeg ville have en fest med hele tiden at bryde ud af min karakter. Hvad hvis jeg ryger en cigaret? Den er fra 2020, den er ikke fra 1870, kan du leve med det? Det er bare prætentiøst.«

Han understreger, at Daniel Day-Lewis er en fantastisk skuespiller, men ifølge Mads Mikkelsen har det altså intet med hans method acting at gøre.