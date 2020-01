2018 var et godt år.

I hvert fald hvis man kigger på årsregnskabet i Mads Mikkelsens virksomhed CV3 ApS.

For i årsrapporten for 2018, som udkom i slutningen af december 2019, kan det ses, at skuespilleren kunne notere et bruttoresultat på knap 30 millioner kroner.

Helt præcist scorede den tidligere James Bond-skurk 29.817.191 kroner på indtjeningsposten i CV3 ApS.

Mads Mikkelsen medvirkede i 2006 i James Bond-filmen 'Casino Royale', hvor han spillede skurken Le Chiffre. Her ses Mads Mikkelsen i Nyhavn sammen med to af filmens øvrige hovedpersoner Daniel Craig og Eva Green, der spillede henholdsvis James Bond og bond-baben Vesper Lynd i filmen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mads Mikkelsen medvirkede i 2006 i James Bond-filmen 'Casino Royale', hvor han spillede skurken Le Chiffre. Her ses Mads Mikkelsen i Nyhavn sammen med to af filmens øvrige hovedpersoner Daniel Craig og Eva Green, der spillede henholdsvis James Bond og bond-baben Vesper Lynd i filmen. Foto: Liselotte Sabroe

Virksomheden, der tjener sine penge på filmproduktion og dertilhørende aktiviteter såsom reklamefilm, har i 2018 oplevet en kraftig stigning fra året før.

I 2017 løb bruttoresultatet 'blot' på 10.376.741 kroner. Der er altså tale om næsten en tredobling på blot et år.

Den enorme indtjening i 2018 efterlader selskabet med et årsresultat på 22.810.056 kroner efter skat og omkostninger til blandt andet personale er fratrukket.

Årsresultatet får dog ikke lov at blive stående i CV3 ApS. Virksomheden er nemlig et datterselskab til virksomheden HM3.VICA ApS, hvorfor pengene er blevet flyttet over i moderselskabet.

Mads Mikkelsen og hustruen Hanne Margrethe Jacobsen ejer 50 pct. hver i moderselskabet HM3.VICA ApS og datterselskabet CV3 ApS. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Mads Mikkelsen og hustruen Hanne Margrethe Jacobsen ejer 50 pct. hver i moderselskabet HM3.VICA ApS og datterselskabet CV3 ApS. Foto: ANGELA WEISS

Både CV3 ApS og HM3.VICA ApS ejes af Mads Mikkelsen og hustruen, Hanne Margrethe Jacobsen, der ejer 50 pct. hver i begge selskaber.

Det positive årsregnskab kommer efter et 2018, hvor skuespilleren medvirkede i filmene 'Arctic' og 'At Eternity's Gate', som fik premiere i starten af 2019.

Mads Mikkelsen har gennem en årrække markeret sig som en af de største danske skuespillere.

Han er blandt andet kendt fra film som 'Blinkende lygter', 'Casino Royale', 'Jagten', 'Pusher' og ikke mindst også for rollen som Allan Fischer i tv-serien 'Rejseholdet', der løb over de danske tv-skærme i starten af det nye årtusinde.