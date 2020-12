Hvad kalder man et sexobjekt, som samtidig kunne være ens egen helt almindelige og småkiksede bedstefar?

Tilsyneladende Mads Mikkelsen.

I hver fald er den danske stjerneskuespiller for nylig blevet et vaskeægte internetfænomen på især danseappen TikTok, hvor han har fået prædikatet 'peepaw', som er et amerikansk slangord for 'bedstefar', der især bruges i sydstaterne.

Også på 55-årige Mads Mikkelsens egen Instagram-side er kommentarsporene fyldt med emojis og kommentarer som 'Peepaw got the drip' og 'Dang, peepaw is kinda cute,' skriver Soundvenue, der som de første har opdaget den nye mystiske fankultur omkring Mads Mikkelsen.

Det er – som med så meget internetslang – usikkert, hvor det hele er opstået, men ifølge Soundvenue er Mads Mikkelsen siden november blevet kaldt det amerikanske ord for 'bessefar' i både fanvideoer på TikTok, samt hele fanprofiler på både Instagram og Twitter.

Desuden har den amerikanske og anerkendte slangordbog Urban Dictionary for nylig redigeret sin beskrivelse af ordet 'peepaw' som et kælenavn for en bedstefar i sydstaterne til også at betyde:

'Et andet navn for den berømte skuespiller Mads Mikkelsen, brugt på TikTok.'

Det er ikke nyt, at Mads Mikkelsen – og især hans internationale rolle som kannibalen og psykiateren Hannibal Lecter, der også har et semierotisk forhold til efterforskeren Will Graham – er populær på internettet.

Her deles både billeder af karakteren og såkaldt fanfiction – små noveller baseret på historien – som alt sammen er med til at cementere Mads Mikkelsen som et sexsymbol.

Men at der nu også skabes opmærksomhed om Mads Mikkelsens helt almindelige liv som dansk og småkikset familiefar er nyt. For det er nemlig det, skribenten på Soundvenues artikel mener har genskabt Mads Mikkelsen som en 'peepaw'. Som en cool bedstefar.

»En del af forklaringen er nok ganske enkelt, at den gruppe af fans, der både elsker 'Hannibal' og samtidig er på TikTok, er født efter 2000. Og 55-årige Mads Mikkelsen er derfor i denne målgruppes øjne utroligt gammel,« skriver Soundvenue.

»Derudover er de fleste peepaw-videoer sammensat af billeder af Mads Mikkelsen i goofy, hverdagsagtige og måske lidt kiksede ‘far’-agtige situationer. Modsat andre mandlige sexsymboler på hans egen alder som George Clooney og Johnny Depp.«

Det er ikke første gang, Mads Mikkelsen vækker opsigt på internettet ved at være anti-Hollywood og antiglamourøs.

I oktober gik et billede viralt af Mads Mikkelsen og hans 'Druk'-medspillere Lars Ranthe, Magnus Millang og Thomas Bo Larsen i uformelige cowboybukser, posede skjorter og lidt for hurtige solbriller.

