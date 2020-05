'Jeg troede, man skulle være Taylor Swift eller Ed Sheeran for at komme i Forbes som musiker. Men man kan åbenbart også komme det ved at bruge sin kreativitet til at tilpasse dig en ny virkelighed i krisetider.'

Sådan skriver Mads Langer på Instagram, efter han i sidste uge endte på det anerkendte erhvervsmagasins hjemmeside, som ellers især er kendt for sin årlige liste over verdens rigeste mennesker.

Her skrev det amerikanske medie om den ganske særlige drive-in-koncert, som Mads Langer gav for nylig som en smart måde at optræde på, nu hvor coronakrisen har sat en stopper for større forsamlinger.

Men Forbes er ikke det eneste udenlandske medie, der har fået øjnene op for den ganske særlige koncert. Også store kanoner som New York Post og Los Angeles Times har skrevet om begivenheden.

Mads Langer spiller ved en udsolgt drive-in-koncert på Tangkrogen i Aarhus, fredag den 24. april 2020. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Mads Langer spiller ved en udsolgt drive-in-koncert på Tangkrogen i Aarhus, fredag den 24. april 2020. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen

'Mens livekoncerter synes at ligge langt ude i fremtiden i Californien, så har en by i Danmark fundet en løsning, der også ville give mening for Los Angeles,' skriver Los Angeles Times.

Koncerten, som nu har tiltrukket sig alverdens opmærksomhed, fandt sted på Tangkrogen i Aarhus, hvor Mads Langer gik på scenen foran 500 biler.

»Jeg er jo spillemand, og jeg har virkelig kæmpet med humøret, fordi jeg blev frataget alt, hvad jeg skulle, og som jeg havde glædet mig til. Nu prøver jeg at vende krisen til et eventyr,« sagde han i den forbindelse til DR.

Her kunne passagererne høre sangerens blide røst gennem deres bilradioer, mens de via deres mobiler kunne sende sangønsker til Mads Langer, som ikke på forhånd havde planlagt alt, hvad han ville spille.

Danish singer and songwriter Mads Langer during his preformance at a sold-out drive-in concert at Tangkrogen in Aarhus, Friday, April 24, 2020. Dronefotos mens Mads Langer spiller til en udsolgt drive-in koncert på Tangkrogen i Aarhus, fredag den, 24. april 2020.. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Danish singer and songwriter Mads Langer during his preformance at a sold-out drive-in concert at Tangkrogen in Aarhus, Friday, April 24, 2020. Dronefotos mens Mads Langer spiller til en udsolgt drive-in koncert på Tangkrogen i Aarhus, fredag den, 24. april 2020.. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen

Den uvante distance til tilskuerne blev dog ikke det problem, som Mads Langer havde forventet inden koncerten, fortæller han til DR.

Han fik nemlig hurtigt fornemmelsen af sit publikum, når de fik bilerne til at bevæge sig, viftede med vinduesviskerne eller sprøjtede med sprinklervæske.

Mads Langers koncert var blot den første af en lang række drive-in-arrangementer på Tangkrogen.

I maj vil blandt andre Peter Sommer og Tiggerne give koncert, ligesom komikerne Thomas Warberg, Ruben Søltoft og Mark Le Fêvre vil optræde med standup foran hundredvis af forventningsfulde bil-forruder.

Faciliteterne vil desuden blive brugt som en klassisk drive-in-bio, som blandt andet vil vise 'A Star is Born' og 'Frost'.