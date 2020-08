Privatfest med dertilhørende høj musik har i den grad været i sommerens tegn i år, hvor coronavirussen har holdt landets diskoteker lukkede.

Tendensen har medført et stigende antal anmeldelser om høj musik i diverse politikredse, og for nylig afslørede ingen anden end popstjernen Christopher, at han også havde oplevet irritation som følge af at få ødelagt sin nattesøvn, da han var i sit sommerhus i Tisvildeleje.

Det gjorde han, da han snakkede med Mikael Bertelsen i radioprogrammet 'Radio Lejet'.

»Min nabo har spillet meget høj musik flere dage i streg nu til langt ud på natten. Det er lidt irriterende, men mit problem er lidt, at jeg for det første ikke vil være det sure røvhul, og for det andet har de været taktiske sådan, at de nærmest konstant har spillet ét af mine numre,« fortalte Christopher grinende i interviewet med den tidligere Radio24syv-programchef.

»Så kan man jo ikke gå over og sige: 'Sluk for det lort',« fortsatte han.

Men Christopher har slet ikke ret til at brokke sig over høj musik. Det fortæller hans gode ven og kollega Mads Langer, da B.T. møder ham til et pressemøde forud for den kommende sæson af TV 2-programmet 'Toppen af poppen'.

»Jeg har været til en del fester hjemme hos Christopher, hvor der har været høj musik, så han har bestemt ikke noget at brokke sig over,« siger den 36-årige hitmager og fortsætter:

»Det er karmaloven, der gælder,« griner han.

Christopher blev holdt vågen af naboer, da han var i sommerhus. Nu stikker hans gode ven Mads Langer til ham. Foto: Simon Læssøe Vis mere Christopher blev holdt vågen af naboer, da han var i sommerhus. Nu stikker hans gode ven Mads Langer til ham. Foto: Simon Læssøe

Han uddyber mere seriøst, at han har nydt at høre musikken spille hos sine naboer henover sommeren.

»Men skal selvfølgelig have respekt for hinanden, men jeg synes egentlig, det er dejligt, at der er fest og glade dage, så længe det ikke er hver eneste aften,« siger han og afslutter med en joke om sin ven:

»Men det er klart, at hvis det var Christophers musik, så jeg ville gå ind og brokke mig, så de ville skrue ned.«

Mads Langer deltager i et af i alt syv kommende jubilæumsprogrammer af 'Toppen af poppen'.

Det første afsnit bliver vist 30. august klokken 20 på TV 2 og TV 2 Play.

