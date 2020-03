Mads Langer holdt en hjemmekoncert lørdag aften i stedet for den, han skulle have holdt i Næstved, og under sessionen kom han med en udmelding, der gjorde årsagen meget tydelig.

Han foralte nemlig, at han inden koncerten havde modtaget en sms fra en ven, hvor der stod, at vedkommende havde mistet begge sine forældre til corona.

»Jeg vil godt være ærlig og sige, jeg er en lille smule ved siden af mig selv. Jeg havde hele dagen gået og tænkt, at den her koncert skulle være meget let i det, og at vi skulle hygge os, og det skal vi bestemt også,« lyder det fra sangeren, som fortsætter:

»Men lige inden jeg skulle på her, så tikkede der en sms ind om, at en af mine venner har mistet begge forældre til coronavirus.«

Beskeden kommer 13 minutter inde i sangerens livekoncert, der stadig kan ses.

Samtidig er han i gang med at stemme sin guitar og gøre klar til næste sang, og efter han har fortalt den triste nyhed, så kommer han med en opfordring.

»Det sætter på en eller anden måde tingene i perspektiv i forhold til, at det virkelig er vigtigt, at vi lytter efter og overholder det der med at blive hjemme,« lyder det fra ham.

Den nye form for koncert er derudover også en prøvelse for sangeren, fortæller han.

Han indrømmer, at der er nerver på, mens han bevæger sig rundt i sit musikrum i sit hjem og spiller numre på forskellige instrumenter.

På et tidspunkt kommer sangerens kone, Julie Lillelund, også ind og kort hilser på, mens hun giver Langer lidt kage.

Koncerten var meget populær, og sangeren fortæller på et tidspunkt, at der er 7000, som sidder derhjemme og lytter med.

På nuværende tidspunkt er der mere end 55.000, som har set hans koncert.