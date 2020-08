'Jeg er nu gift med den smukkeste person, jeg nogensinde har mødt.'

Sådan skrev Mads Langer på Instagram, da han efter tre års forhold fik papir på den 11 år yngre Julie Lillelund.

Det er nu lidt over et år siden, at den 36-årige sanger hengav sin kærlighed på en af de mest ultimative måder, og derfor har B.T. spurgt ham, hvordan livet som gift mand har været indtil nu.

»Det har været dejligt. Det føles bare rigtigt,« siger Mads Langer og fortsætter:

»Vores forhold føles mere stærkt, og man kan mærke på omgivelserne, at de ser på os som par på en anden måde. Derudover er der også hele aspektet med at tage hinandens navne og gå rundt med en vielsesring, som hele tiden minder om, at vi er to, og at det er meningen, vi skal være sammen resten af livet.«

»Det er virkelig en dejlig følelse.«

Mads Langer er selv vokset op med forældre, der stadig er sammen, og det tager han med som inspiration i sit eget forhold, fortæller han:

»Det har været inspirerende at se, hvordan de har klaret livets op- og nedture sammen og ikke givet op, selv om det har været svært i perioder. Jeg drømmer om at kunne gøre det samme, fordi det har været dejligt at være en del af som barn.«

Og netop børn er da også et emne hos Mads Langer og hustruen Julie.

»Det er da noget, vi har snakket om. Vi skal helt sikkert have børn. Det skal vi da,« siger han og fortsætter:

»Om det er snart eller om længere tid, ved jeg ikke endnu. Hun er ikke gravid og skal ikke nødvendigvis være det i morgen, men det er bestemt noget, vi begge glæder os til.«

Mads Langer har – trods coronakrisen – haft en travl sommer.

Han lagde sig nemlig bestemt ikke på sine grædende knæ, da landet lukkede ned, og sommerens koncerter og festivaler blev aflyst, selv om han selv befandt sig midt i en omfattende Europa-tour, da han måtte vende tourbussen om og køre tilbage til Danmark.

I stedet lancerede han som den første i verden en række drive-in-koncerter, som vakte opsigt i det store udland.

»Det har været en vild tid. Drive-in-koncerterne har virkelig åbnet nogle døre for mig, som jeg aldrig havde turdet drømme om,« siger han og fortæller, hvordan han kom på idéen:

»Jeg var selvfølgelig ramt på humøret som alle andre og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, men så satte jeg mig ned og lavede en liste over ting, man kunne gøre, og på den liste stod drive-in-koncerter, og det har faktisk været enormt spændende at kigge på, hvordan man kan spille koncerter på en ny måde.«

Mads Langer bliver inden længe aktuel i TV 2-programmet 'Toppen af poppen', som bliver vist i samlet syv jubilæumsprogrammer fra 30. august.