Det er ikke længe, Mads Langer har været gift.

Alligevel føler han sig allerede sikker nok i sit forhold til at gøre kærligt grin med sin kone, Julie Lillelund.

'Som min kone ville have mit cover og min liste med sange skulle se ud på mit nye album,' skriver sangeren i sit opslag.

Sammen med teksten har han et lagt et smukt billede af sin hustru, taget fra deres bryllupsdag.

Vis dette opslag på Instagram How my wife would want my cover and tracklist for my coming album to look like: 1 My Julie 2 My dessert rose Julie 3 Glade Julie, Dejlige Julie 4 My one and only love, Julie 5 Hotter than June, Julie 6 Forget it girls. I belong to Julie. 7 I was a virgin till I met Julie 8 My first kiss, Julie 9 Nathalie Portman, No thanks 10All the songs I sing is about you my Julie ( I accidentally deleted this - that’s why I post it again ) Et opslag delt af Mads Langer (@madslanger) den 4. Sep, 2019 kl. 11.30 PDT

Og så har han skrevet en liste over titler, som alle inkluderer hendes navn.

'My Julie,' 'My dessert rose Julie,' 'Glade Julie, Dejlige Julie'. 'My one and only love, Julie', 'Hotter than June, Julie,' 'Forget it girls. I belong to Julie', 'I was a virgin till I met Julie,' 'My first kiss, Julie' ,'Nathalie Portman, No thanks' og til sidst 'All the songs I sing is about you my Julie'.

Svaret falder dog også prompte fra den meget omtalte Julie.

'Godt! Jeg troede fandme lige, du var sur på mig,' skriver hun i en kommentar til opslaget.

Mads Langer er ikke bleg for at lave fis på sin hustru. Arkivfoto . (foto: Henning Bagger / Scanpix2016) Foto: Henning Bagger Vis mere Mads Langer er ikke bleg for at lave fis på sin hustru. Arkivfoto . (foto: Henning Bagger / Scanpix2016) Foto: Henning Bagger

Parret blev gift denne sommer, og offentliggjorde den store nyhed på det sociale medie Instagram 1. juli.

Det tog noget tid for parret at indgå ægteskabet.

De blev nemlig allerede forlovede tilbage i julen 2017.

Foruden Julie Lillelund (som efter brylluppet også hedder Langer) har andre kendte som Saseline Sørensen og Mattias Kolstrup, tidligere sanger i Dúné, enten kommenteret eller liket opslaget.