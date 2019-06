Lørdag er den danske popsanger Christopher blevet gift med sin udkårne, modellen Cecilie Haugaard.

Blandt gæsterne er sangeren Mads Langer, som har en helt særlig plan for, hvordan han både skal nå at spille koncert og være gæst til sin vens bryllup.

Klokken 17.00 skal Mads Langer spille på festivalen i Silkeborg 'Hede Rytmer'. Men han skal også være med til Christophers bryllup, der foregår på Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje.

Og hvad gør man så, når man skal være to steder samme dag?

»Jeg skal faktisk med helikopter til Silkeborg, for jeg skal spille lige om lidt. Og så kommer jeg tilbage til festen i aften,« siger Mads Langer til B.T. med et smil.

B.T.'s rapporter på stedet oplyser også, at Mads Langer har planer om at vinke til gæsterne fra helikopteren, når han skal flyve afsted.

Han afslører, at Christopher og Cecilie Haugaard er et svært par at finde en ordentlig bryllupsgave til.

Han har dog valgt at give det nygifte par en rejse væk alene - kun de to - væk fra offentligheden.

Bryllupsceremonien blev spillet i gang med sangen 'At Last My Love Has Come Along', imens Cecilie Haugaard i en smuk hvid bryllupskjole ankom til den hvide løber.

For enden stod en glad Christopher og ventede på sin udkårne i solen.

Brudeparret gav efterfølgende et 'ja' til hinanden, hvorefter gæsterne klappede og hujede.

Parret blev forlovet i september sidste år, da Christopher faldt på knæ.

Popstjernen har efterfølgende fortalt til B.T., at brylluppet blev på hendes præmisser, men at han dog havde ét krav.

»Jeg vil sige, hun kommer til at få det rimelig meget, som hun gerne vil have det. Hvis hun vil have en grøn dug på bordet, så får hun det.,« sagde Christopher til B.T.

»Mit eneste krav er, at det skal være så omfavnende som muligt - alle skal være velkomne.«

Parret har inviteret mere end 100 mennesker til deres bryllup.