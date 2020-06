Mads Christensens kone har ingen forståelse for, at hendes mand gennem 20 år har følt behov for at lufte familiens beskidte vasketøj i offentligheden.

Den 55-årige livsstilsekspert, der også er kendt som 'Blærerøven', har åbent og ærligt fortalt alt og alle, at han har forladt sin hustru, Camilla Barner-Christensen, fordi han har fundet sig en yngre kæreste.

»Jeg er ked af, at han har haft brug for at sige det højt,« siger Camilla Barner-Christensen og fortsætter:

»Jeg forstår ikke hans behov for at udtale sig sådan, men det er jo bare nu engang sådan, det er.«

Mads Christensen har tre børn med Camilla Barner-Christensen: Cornelius, 18, Hannibal, 15, og Giulia Esmeralda, 12.

Da han gik fra konen, flyttede han ud på sin båd i Tuborg Havn, hvor han ifølge et interview med Alt fra damerne får besøg af sin nye kæreste hver anden weekend.

Vidste du, at han ville udtale sig om jeres privatliv i en artikel?

»Jeg fik at vide, at der ville komme en artikel, men jeg forstår det ikke, fordi jeg synes, det er privat. Jeg synes ikke, det hører til i aviserne og bladene.«

Mads Christensens kone, Camilla Barner-Christensen, har tidligere opstillet som politiker for Venstre i Rudersdal Kommune. (Pressefoto) Vis mere Mads Christensens kone, Camilla Barner-Christensen, har tidligere opstillet som politiker for Venstre i Rudersdal Kommune. (Pressefoto)

Vil du sige noget om, hvordan jeres forhold er nu?

»Nej, det er privat, og jeg har ikke noget behov for at dele det med offentligheden.«

I er ikke blevet skilt. Har I planer om det?

»Jeg har ikke noget behov for at blive skilt,« siger Camilla Barner-Christensen og påpeger høfligt, at hun ikke har lyst til at udtale sig yderligere.

B.T. var tidligere i dag i kontakt med Mads Christensen, som lagde sig fladt ned og offentligt undskyldte over for sin kone.

'I dag ser jeg nådesløst klart, at det eneste, jeg opnår, er at bringe min elskede kone i forlegenhed. Jeg ville ønske, jeg bare havde holdt min dumme kæft! Undskyld,' skrev han i en besked.