Hele Danmarks livsstils-kommentator Mads Christensen skal skilles fra sin kone gennem 20 år. Det fortæller han her til morgen i programmet Mads & Monopolet.

»Jeg har lige skrevet om mænd i kriser, og nu er jeg officielt selv en mand i krise. Jeg har forladt min kone, mine børn, mit hus, have, æbletræ, tagrender. Jeg er flyttet hjemmefra. Jeg bor i en lille ynkelig båd mutters alene. Jeg er jo i skilsmisse - men det ord bruger vi ikke. Jeg er også på røven i øvrigt. Jeg går til psykolog,« fortæller Mads Christensen, da programmets vært Mads Steffensen spørger, hvad der er sket siden sidst.

Mads Christensen har været en fast gæst i P4's lørdagsprogram Mads & Monopolet igennem 15 år, hvor han har vejledt andre mennesker igennem livets dilemmaer, og nu har et af livets store spørgsmål ramt ham selv.

Trods de triste nyheder beskriver han dog også skilsmissen som vidunderlig.

»Jeg har været en skygge af mig selv, det er ikke sjovt. Specielt når man går og undertrykker det. Så det at vende sig om, og trykke tyren mod snuden, i stedet for at flygte fra den, det er altså fantastisk vitaliserende og interessant,« fortæller Mads Christensen.

Han erkender dog samtidig, at den smerte bruddet med konen har forvoldt familien, også er meget svær.

»Af alle de smerter, jeg har prøvet i mit liv, er den smerte - at gøre dem man elsker ondt - den værste.«

Fremover vil det dog være en fornyet Mads Christensen, der vil gæste Mads & Monopolet.

»Jeg har været lidt hul. Jeg aspirerer nu til at blive det min terapeut og jeg kalder et autentisk menneske. Autencitet står og falder med troværdighed. Troværdighed der hviler på en bund af ærlighed, og jeg har været ingen af delene i mange år. Jeg har glemt, hvordan man tænker en ægte tanke, og det er jeg i gang med at lære nu. Det er sindssygt spændende,«

Oplevelsen har da også fået Mads Christensen til at få sig et nyt mantra, som han selv beskriver det.

»Det er en mere ærlig Mads, man får fra nu af. Velkommen til din krise. Det er et mantra, jeg arbejder med,» fortæller Mads Christensen.

Resten af programmet fortsatte Mads Christensen, som vi kender ham, med råt for usødet at komme med sit besyv på danskernes problemstillinger.