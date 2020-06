En rigtig mand. Hvad er det egentlig? Mads Christensen har i mange år været overbevist om, at han var netop sådan én. En rigtig, perfekt, ordentlig og anstændig mand.

Men det selvbillede er nu krakeleret. Utroskab og løgne har fortæret glansbilledet, og tilbage står 'Blærerøven' nu med dårlig smag i munden.

Det fortæller den 55-årige livsstilsekspert om i et større interview med Alt for Damerne.

I april gik han fra sin hustru gennem 20 år og sine børn, fordi han havde fundet en anden kvinde. En yngre kvinde.

Drømmen om familieidyl holdt ikke. Så han skred. Han flyttede ud af familiens hjem og ud på sin båd.

»Jeg har brudt samtlige regler og forordninger. Jeg har fuldstændig selvisk, egoistisk, narcissistisk, røvhulspillende og usmageligt forladt mine børn, min kone, min hund, mit hus, mine tagrender, min havetrampolin, min hæk og mit kirsebærtræ. Jeg pakkede en håndtaske og skred,« siger han til Alt for Damerne og fortsætter:

»Der er næsten ikke noget mere foragteligt, en rigtig mand kan gøre. Og det er forfærdeligt. Jeg skammer mig over ikke at kunne være den, jeg troede, jeg var. Intet er mere smerteligt end at gøre dem, man elsker, ondt.«

Mads Christensen lægger ikke skjul på, at han har løjet, når han har fortalt sig selv, at han var den perfekte ægtemand. Svigermors drøm.

Det ser han nu, fortæller han til mediet. Han har dog fundet ro ved at køre solo. Det håber han at fortsætte med.

Derfor planen også, at han bliver boende på båden i Tuborg Havn, hvor hans svenske kæreste kigger forbi hver anden uge.

Håbet er, at han kan få et godt og sundt forhold til sin ekskone og børnene. Og så vil han være et mere autentisk menneske.

»Autencitet står og falder med troværdighed. Troværdighed, der hviler på en bund af ærlighed, og jeg har været ingen af delene i mange år,« sagde han for nylig i et interview, du kan læse her.