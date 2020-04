Mads Christensen formår at tage det sure med det søde, når livet sætter ham på prøve.

Han tackler coronavirus, arbejdsløshed og en nylig separation fra sin kone gennem 20 år med en stædig optimisme.

I begyndelsen af marts satte den 55-årige livsstilsekspert i 'Mads & Monopolet' for første gang ord på den ægteskabelige krise. For han var en mand i krise, indrømmede han, men samtidig var det »fantastisk vitaliserende og interessant« at tage tyren ved hornene og ikke flygte.

»Jeg har glemt, hvordan man tænker en ægte tanke, og det er jeg i gang med at lære nu. Det er sindssygt spændende,« sagde han.

Mads Christensen er fraflyttet hjemmet og bor nu på sin båd, hvor han opholder sig alene. Her han de seneste to uger været endnu mere isoleret, da han har været smittet med coronavirus.

Men selvom han ikke længere er sammen med sin hustru, er de ikke skilt, forklarer han.

»For børnene betyder det noget, at vi ikke er skilt. Det er det primære hensyn, vi har heller ikke behov for det. Det er meget drastisk.«

I det populære radioprogram, hvor han i mange år har hjulpet rådvilde danskere ud af svære dilemmaer, forklarede Mads Christensen, at han har været en skygge af sig selv, hvilket han længe har undertrykt. Han vil nu være et mere autentisk menneske.

»Autencitet står og falder med troværdighed. Troværdighed, der hviler på en bund af ærlighed, og jeg har været ingen af delene i mange år.«

Mads Christensen var kun i en kort periode syg med coronavirus, som sygdomsmæssigt ikke ramte særlig hårdt. Han var på benene igen efter nogle få dage i sengen. Økonomisk står det langt værre til, da alle hans foredrag flere måneder frem er aflyst.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at separationens efterdønninger også stadig er til at føle på ude på båden, hvor han bor.

»Det går fornuftigt. Jeg har god kontakt med mine børn, men det er ikke verdens sjoveste situation,« siger han.

»Det er dog bedre at gøre noget end ikke at gøre noget. Men det er frygteligt at gøre dem, man holder af, kede af det.«

Coronakrisen kaster en dyster skygge over tilværelsen og fremtiden i mange henseender, men Mads Christensen vælger mest at fokusere på livets små glæder og holder fast i en optimisme omkring fremtiden.

»Jeg får det bedste ud af situationen. Jeg hygger mig med at være alene,« fortæller han.

»Jeg spiller guitar, læser bøger, vinterbader og ser det som en forlænget ferie. Jeg oplever det faktisk ikke som en grim lidelse.«