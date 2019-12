Det var ikke et helt almindeligt modeshow, som Madonnas datter medvirkede i forleden i Miami.

Under tøjmærket Desiguals show deltog 23-årige Lourdes Leon i en afslutning på modeshowet Art Basel, som de færreste havde forventet.

Først dansede de mange modeller af begge køn på scenen, hvorefter de langsomt begyndte at afklæde og kysse hinanden, skriver Independent. Få minutter inde i showet havde de godt og vel 30 modeller kun underbukser og trusser på, mens publikum kiggede måbende til. Det sluttede dog ikke der.

På et platform for enden af scenen begyndte de mange modeller herunder Madonnas datter at rykke tættere sammen, kysse, og simulere et stort sexorgie i bevægelserne.

På Instagram kalder tøjfirmaet det for en kunstnerisk optræden med det 'mest grundlæggende og universelle tegn på kærlighed' i centrum. Kysset.

Samtidig symboliserede det store orgie multikulturalisme og mangfoldighed, da modellerne repræsenterede alle hudfarver og kropstyper.

Lourdes Leon er Madonnas ældste datter og har været i rampelyset i flere år bl.a. som model for Stella McCartney.

Popstjernens datter har også prøvet kræfter med alt fra skuespil til designer. Sammen med Madonna har hun skabt brandet 'Material Girl', sunget kor på morens sang 'Superstar' og sågar været tilbudt en rolle i Harry Potter.