Sort g-streng og gennemsigtig bh.

Ikke meget er overladt til fantasien på det billede, den amerikanske superstjerne Madonna i weekenden offentliggjorde af sig selv på Instagram.

Her poserer den 61-årig sangerinde med Marilyn Monroe-paryk, tonede muskler og undertøj og viser endnu engang, at hun ikke lader sig tynge af hverken alder eller andre menneskers fordomme.

Sidstnævnte tager hun selv forbehold for i teksten, der følger med billedet:

Vis dette opslag på Instagram Current Wardrobe Sitch..................And for those of you who are offended in any way by this photo then I want to let you know that I have successfully graduated from the University of Zero F*^ks Given. Thanks for coming to my Graduation Ceremony! Class of 2020! @stevenkleinstudio Et opslag delt af Madonna (@madonna) den 23. Maj, 2020 kl. 10.07 PDT

'Og for de af jer, som på nogen måde er fornærmede over dette billede, vil jeg bare sige, at jeg med succes har opnået en universitetsgrad i 'Zero F*^ks Given'.'

På den måde sender hun også en hilsen til de mange studenter verden over, der har fået aflyst deres eksamens-ceremonier på grund af coronavirus.

Opslaget har allerede fået næsten en million likes, og flere hylder hende for hendes mod.

Blandt dem sangerinden Katy Perry, som skriver:

'Omg, jeg har lige tilmeldt mig det studie.'

Popikonet afslørede tidligere på måneden, at hun er blevet testet positiv for coronavirus-antistoffer. Det betyder, at hun allerede har haft sygdommen.

'Jeg var helt klart syg i slutningen af min turné i Paris for over syv uger siden, ligesom mange andre kunstnere i mit show, men dengang troede vi bare, at vi havde en virkelig slem influenza. Heldigvis er vi sunde og friske nu.'

Dengang fik hun en del kritik for at aflyse koncerter med meget kort varsel.