Popikonet, der gav verden klassikere som ‘Like a Virgin’ og ‘Like a Prayer’, blev heglet ned, efter hun optrådte til Eurovision 2019, men kritikken har ikke ramt hende.

Der skal mere til end et par sure anmeldere og et glødende internet til for at rokke ved den garvede popstjernes selvtillid, kunne man se, da hun kækt svarede igen på Instagram.

Kritikken mod Madonna kom, efter hun angiveligt ramte helt skævt på tonerne og sange pivfalskt, da hun udførte sine to numre ‘Like a Prayer’ og den nye single ‘Future’ med rapperen Quavo.

På Instagram delte hun efter kritikken et billede, hvor hun står i sit outfit fra Eurovision med tiara på hovedet og en Madame X klap for øjet, mens hun dækker ørerne med sine hænder.

Madame Hears no Evil............... #future #eurovision #madamex

Til billedet har hun på kæk Madonna-manér skrevet ‘Madame X hører ingen ondskab……. #future #eurovision #madamex’.

Madonnas opslag kommer også efter, at der blev luftet bekymringer om, at hendes religiøse undertoner kunne føre til problemer i Israel, hvor Eurovision blev afholdt i år, skriver The Mirror.

Hun havde annonceret, at hun ville synge nummeret ‘Like a Prayer’ for at markere sangens 30 års jubilæum, men nogle kritikere mente, at en sang om religiøs hengivenhed, kunne antænde uroligheder i et land, hvor der i forvejen er store religiøse konflikter.

Det førte dog ikke til konflikter andre steder end hos anmeldere og seere som mente, at Madonnas stemme ikke var dét, som den var engang.

På Twitter kunne man læse én skrive: ‘Det lyder som en zoologisk have i brand. Frygteligt, tonedøvt og falskt. Jeg bederr til, at hun aldrig synger live og gør sig selv til grin igen. Det er tid til at gå på pension, du lyder frygtelig’.

En anden skrev: ‘Åh min gud, det var så dårligt… Vokalen… Hun var i hvert fald ikke aftenens bedste sanger’.

Men der var også folk, der forsvarede hende. Én mente, at hun var modig, fordi hun prøvede at sende et signal til det israelske og palæstinensiske folk, som lige nu har en kæmpe konflikt kørende.

En anden skrev: ‘Jeg syntes, hun var god. Hendes stemme er fantastisk, og hun skubbede showet ud af dets tryghedszone’.