Superstjernen Madonna er blevet spottet med en ny fyr, og det har i den grad vakt opsigt.

Fyren, hun har nærkontakt med, er nemlig intet mindre end 36 år yngre end hende selv.

Ifølge The Sun er der tale om danseren Ahlamalik Williams, som er 25 år gammel.

Madonna er selv 61 år.

På billeder, som The Sun er i besiddelse af, kan man se, hvordan Madonna og hendes nye, unge flamme havde svært ved at holde fingrene fra hinanden, da de for nyligt spenderede flere dage sammen på en ferie i Miami.

Ahlamalik Williams både holder om Madonna, masserer hendes nakke og nusser hende lidt på hoften på billederne, som kan ses her.

Med på ferien var i øvrigt Madonnas datter Lourdes, som med sine 23 år er blot to år yngre end sin mors nye fyr.

Også Madonnas 13-årige datter, Mercy James, og hendes tvillinger, Stelle og Esher på syv, var angiveligt med på ferien.

Danseren Ahlamalik Williams har været med Madonna på turné siden 2015.

Det var dog først, da Madonna i sommer delte videoer af ham på Instagram, at folk begyndte at spekulere i, hvorvidt deres forhold var mere end blot et professionelt et af slagsen.

Hverken Madonna eller Ahlamalik Williams har dog bekræftet - eller afkræftet for den sags skyld - at de danner par.

Hvis de reelt danner par, vil det dog ikke være helt nyt for Madonna at date en meget yngre mand. I 2013 dannede hun par med danseren Brahim Zalibat, der på daværende tidspunkt var 23 år gammel, og året efter med danseren Timor Steffens på dengang 26 år.