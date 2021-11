Nej, Madonna sidder ikke fast under sengen.

Men det kunne man godt foranlediges til at tro, hvis man ser den billedserie, som sangeren har delt på sin Instagram, hvor hun med sit valg af tøj og poseringer nok får én eller to til at spærre øjnene op.

Hun har i hvert fald fået Instagram til at reagere, fordi det på nogle af billederne var muligt at se sangerens brystvorter. Det må man ikke ifølge Instagrams retningslinjer, så de fjernede billederne.

»Jeg deler de her billeder igen, som Instagram tog ud uden nogen form for advarsel (...) Det er stadig forbløffende for mig, at vi lever i en kultur, hvor man må se hver en del af en kvindes krop undtagen hendes brystvorte. Som om det er den eneste del af den kvindelige anatomi, som kan seksualiseres,« skriver hun.

Hun udtrykker samtidig glæde over, at hun ikke er gået fra forstanden, efter hun over fire årtier har oplevet censur, sexisme, aldersdiskrimation og misogyni.

Billederne har ikke kun vakt røre i den 63-årige sangers egen andedam.

For mange har reageret, og der er både hån og hyldest.

Den tidligere rapper 50 Cent har delt billedet, hvor Madonna roder rundt under sengen.

»Det her er det sjoveste. Det er Madonna, der ligger under sengen og forsøger at lave 'Like A Virgin' som 63-årig,« skriver han med hentydning til Madonnas store hit.

Også skuespilleren Kate Beckinsale har delt billeder en af sms-korrespondance med sin datter Lily Sheen, hvor hun bilder hende ind, at det er hende, der ligger med rumpetten i vejret.

Og lettelsen er stor for datteren, da det går op for hende, at det ikke er moren på billederne.

»Det ville ikke være pinligt for mig, hvis du delte sådan et billede, men jeg ville være bekymret,« skriver Lily Sheen.

Mange udtrykker dog også deres begejstring i kommentarerne til Madonnas opslag. Både for billederne og for hendes budskab.