Kæmpestjernen Madonna er bestemt ikke glad for en ny artikel, der er bragt i avisen New York Times.

Hun har brugt måneder sammen med journalisten, men skriver nu i et opslag på sin Instagram-profil, at hun er ked af, at hun har brugt 'så meget som fem minutter' med hende.

Der er flere ting, som sangerinden ikke er imponeret over i artiklen.

'Journalisten, der skrev denne artikel, brugte dage, timer og måneder med mig og blev inviteret ind i en verden, som mange mennesker ikke ser, men (hun, red.) valgte at fokusere på trivielle og overfladiske ting som etnicitet på min stand-in eller mine gardiners tekstiler, endeløse kommentarer om min alder, som aldrig havde været nævnt, hvis jeg havde været en MAND.'

Madame on the cover of N.Y.T. Magazine photographed by my dear friend @jr..........Also sharing my fav photo that never made it in, along with pre-shoot chat and a celebratory glass of wine after many hours of work! To say that I was disappointed in the article would be an understatement- It seems. You cant fix society And its endless need to diminish, Disparage or degrade that which they know is good. Especially strong independent women. The journalist who wrote this article spent days and hours and months with me and was invited into a world which many people dont get to see, but chose to focus on trivial and superficial matters such as the ethnicity of my stand in or the fabric of my curtains and never ending comments about my age which would never have been mentioned had I been a MAN! Women have a really hard time being the champions of other women even if. they are posing as intellectual feminists. Im sorry i spent 5 minutes with her. It makes me feel raped. And yes I'm allowed to use that analogy having been raped at the age of 19. Further proof that the venerable N.Y.T. Is one of the founding fathers of the Patriarchy. And I say—-DEATH TO THE PATRIARCHY woven deep into the fabric of Society. I will never stop fighting to eradicate it.

Madonna taler generelt ikke pænt om journalisten Vanessa Grigoriadis i sit opslag. 'Jeg følger mig voldtaget,' siger hun, og uddyber:

'Og ja, jeg må godt bruge den analogi, da jeg blev voldtaget som 19-årig.'

Hun mener, at den kvindelige journalist, lader som om, hun er feminist, men at det i virkeligheden slet ikke er tilfældet.

Madonna siger, at man kan ikke 'fikse' samfundet, og der er en uendelig trang til at 'formindske, underkende og nedbryde' det, som man ved er godt. Især når det kommer til stærke, selvstændige kvinder, skriver stjernen.

I New York Times-artiklen kan man ganske rigtigt læse, som Madonna skriver det, at journalisten nævner en dobbeltgænger, der var hyret til et show, som så asiatisk ud, at mange af tekstilerne i hendes hjem er velour og gentagende gange bliver det påpeget, at Madonna er oppe i årene.

'Mine venner i modeindustrien, som plejede at få inspiration fra hende, kunne godt lide hendes hatte, men ikke hendes smykkebeklædte klap for øjet,' skriver journalisten og fortsætter:

'Mine gamle, skorpede punkvenner, deriblandt en eks-dominatrix, der ejer en restaurant, sagde: 'Madonna er hardcore! Jeg ville gerne vide, hvad hun tænker om overgangsalderen.'

Ord, der altså langtfra behagede verdensstjernen, hvilket hun nu afslører i sit Instagram-opslag.