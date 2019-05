I et eksklusivt interview fortæller Madonna, at hun er bange for at miste sin søn til en smartphone.

Det er over for magasinet Vogue, at den ikoniske sangerinde åbner op om sit forhold til sine børn samt sin alder, som ifølge popstjernen er blevet et problem for mange.

Det skriver Vogue.

Ifølge Madonna er det et stort problem, at unge - i flere timer ad gangen - sidder med næsen dybt begravet i deres smartphone.

I interviewet fortæller hun, hvordan smartphones nærmest er årsag til, at forholdet til hendes børn er 'afsluttet', fordi telefonerne er blevet en så stor del af deres liv.

Madonna er bekymret for tendensen, da sociale medier er oversvømmet med polerede billeder af folks liv, der fremstår perfekte.

Hun er derfor bange for, at hendes børn begynder at sammenligne sig selv med andre mennesker og får det dårligt med sig selv.

Derfor vil hun så vidt mulig undgå, at hendes 13-årige adoptivsøn, David, får en smartphone. I hvert fald lige nu.

På billedet ses med Madonna og hendes tre adoptivbørn. REUTERS/Siphiwe Sibeko Foto: SIPHIWE SIBEKO Vis mere På billedet ses med Madonna og hendes tre adoptivbørn. REUTERS/Siphiwe Sibeko Foto: SIPHIWE SIBEKO

Madonna fortæller også om sin ældste, biologiske datter, 22-årige Lourdes, som hun fik med den cubanske danser, Carlos Leon.

I interviewet fortæller popdronningen, hvor talentfuld og dygtig Lourdes er. Hun kan både danse, spille skuespil og klaver. Lourdes, som er bosat i USA, havde desuden sin catwalk-debut til New York Fashion Week i september sidste år.

Men selvom Madonna er stolt af sin datter og hendes aspirerende modelkarriere, bekymrer det hende som mor, at hun har en drøm om at være en del af en 'nepotistisk' showbiz-branche.

Madonna mener, at Lourdes er blevet negativt påvirket af sociale medier og kritiske kommentarer.

Det har blandt andet gået Lourdes på, at hun ikke har kunnet adskille sig fra at være 'Madonnas datter' i stedet for at kunne skabe sin egen identitet og være god nok på baggrund af, hvem hun selv er og ikke, hvem hendes mor er.

I interviewet åbner Madonna også op om, hvordan hun føler, hun bliver straffet for snart at fylde 60 år. Og derfor vil hun fortsætte med sin såkaldte 'ageism' - en kamp mod diskrimination af alder.

»Folk har altid forsøgt at lukke munden på mig på grund af det ene og det andet. Om det er fordi, jeg ikke er smuk nok, ikke synger godt nok, ikke er talentfuld nok, ikke er gift nok, og nu er det så fordi, jeg ikke er ung nok,« siger popstjernen og fortsætter:

»Så derfor kæmper jeg mod 'ageism', fordi jeg bliver straffet for snart at fylde 60 år,« siger Madonna til Vogue, som lægger vægt på, at hun som alenemor til seks børn, synes det er vigtigt, at hun stadig kan være kreativ samt politisk aktiv.

Den 14. juni udkommer Madonna med det nye album 'Madame X'. Madonna håber, at albummet vil give folk mod på og lyst til at elske sig selv for den, de er.