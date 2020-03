Corona diskriminerer ikke nogen. Det er både den smukke og den forfærdelige ting ved den dødelige virus.

Det fortæller sangerinden Madonna i en video fra sit luksuriøse hjem, hvor hun sidder i sit elegante badekar med mælkehvidt vand strøet med rosenblade og over blid klavermusik hæfter sig ved, at coronavirussen rammer fattige såvel som rige.

Men skulle verdensstjernens budskab med videoen være, at hun og vi helt almindelige dødelige er lige i denne forfærdelige situation, så er det ikke kommet ordentligt igennem.

I hvert fald er hendes Instagram-feed blevet overstrømmet med beskyldninger om privilegieblindhed - i en sådan grad, at hun lynhurtigt har fjernet videoen igen.

Her kunne man ellers høre Madonna fortælle:

»Det er sagen med covid-19. Den er ligeglad med, hvor rig du er, hvor berømt du er, hvor sjov du er, hvor klog du er, hvor du bor, hvor gammel du er, hvilke fantastiske historier du kan fortælle.«

Herefter påpeger den 61-årige verdensstjerne, at det er både smukt og grusomt, at covid-19 ikke skelner mellem, hvem den vil ramme, skriver CNN.

Men mange af sangerindens fans synes ikke, der er noget smukt ved hverken virussen eller Madonnas udsagn. Og så er det ikke korrekt, at rige og fattige er lige, når man i flere lande skal betale for at gå til lægen, og en hospitalsindlæggelse kan være direkte ruinerende, lyder det.

'Undskyld, min dronning. Elsker dig så meget, men vi er ikke lige. Vi kan dø af den samme sygdom, men de fattige vil lide mest. Du må ikke romantisere denne tragedie,' lyder en kommentar.

En anden påpeger, at en hjemmekarantæne kan være hård for en mor til seks, mens Madonna selv kan spendere den i sit store palæ i et badekar fyldt med rosenblade.

'Hvis det her skib går ned, tror du så virkelig, vi går ned sammen, når du ligger i dit badekar, mens folk arbejder for, at du kan ligge der? Jeg elsker dig, min dronning, men livet uden for dit palæ er helt anderledes, end du tror. Pas på dig selv og være en smule mere empatisk over for de mindre privilegerede,' skriver en tredje.

Madonna har siden slettet videoen fra Instagram, men har ikke udtalt sig om kritikken.