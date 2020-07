Madonna er onsdag blevet censureret på Instagram.

Det sker, fordi det 61-årige popikon har brugt sin platforme på det sociale medie til at dele misinformation om coronavirus med sine mere end 15 millioner følgere.

Ifølge BBC skete det i form af en video, hvori Madonna påstår, at der allerede er blevet fundet en vaccine mod coronavirus, som bliver holdt skjult for at 'gøre de rige endnu rigere.'

Kort efter videoen blev offentliggjort, blev den sløret af Instagram og fik overskriften: 'Falsk information.'

Ydermere blev brugere videredirigeret til en anden side, hvori påstandene i videoen blev skudt ned, og det blev gjort klart, at der modsat Madonnas udsagn IKKE findes en vaccine mod corona.

Videoen er sidenhen blevet slettet fra popikonets side. Dog ikke inden fans nåede at protestere mod popstjernes beslutning om at dele videoen.

Blandt kritikerne er Madonnas musikerkollega Annie Lennox, som kommenterede: 'Det her er komplet galskab!!! Jeg kan ikke begribe, at du tilslutter dig dette farlige kvaksalveri.'

'Forhåbentligt er din side blevet hacket, hvilket du går ud og forklarer lige om lidt.'

Madonna har i skrivende stund ikke selv kommenteret på sagen. Foto: VALERIE MACON

Ifølge BBC så man i den omtalte video, en gruppe ved navn America's Frontline Doctors protestere foran USAs højesteret.

I klippet påstår en læge fra Houston ved navn Dr Stella Immanuel, at hun med stor succes har behandlet 350 coronavirus-patienter med malaria-medikamentet hydroxychloroquine.

Både Facebook og Twitter har allerede, inden Madonna delte videoen været ude og fjerne den flere steder, ligesom de har kategoriseret den som misinformation.

Også Donald Trump Jr. har fået fingrene i klemme ved at dele videoen. Tirsdag fik han karantæne fra Twitter i 12 timer, fordi han havde valgt at dele klippet på sin profil.