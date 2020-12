Hun har prøvet næsten alt, men hun har aldrig været under nålen. Før nu.

Som 62-årig har Madonna nu fået sin allerførste tatovering. En lille diskret sag på venstre håndled.

Det er dog ikke hvilken som helst blækklat, hun nu permanent skal bære på sin krop. Den består af seks bogstaver. Og de er naturligvis ikke helt tilfældigt udvalgt.

'L R D M S E' står der således skrevet på hendes håndled.

L for Lourdes. R for Rocco. D for David. M for Mercy. S for Stella og E for Estere. Navnene på sangstjernens seks børn.

Den ældste, Lourdes på 24 år, har hun med eksmanden Carlos Leon. Rocco fik hun for 20 år siden sammen med Guy Ritchie. Resten har hun adopteret.

Sammen udgør børnene altså Madonnas familie, hvilket hun også fint understreger med et hashtag i et opslag på Instagram, hvor hun har delt forløbet i tattoosalonen.

Hun har desuden tagget Shamrock Social Club og tatovøren East Iz, så mon ikke det er der, hun har fået sin kropskunst lavet.