Popstjernen Madonna bruger mestendels sin Instagram til at vise sig selv frem.

Hun har således i år været topløs, og sidste år måtte platformen endda fjerne nogle af hendes billeder, som var for frække.

Men på et nyt, sjældent billede, der er delt i anledning af thanksgiving, viser den 64-årige sanger en anden side frem.

Nemlig den moderlige.

Her står hun sammen med alle sine seks børn Lourdes, Rocco, David, Mercy, Stella og Estere.

»Det her er det, jeg er taknemmelig for,« skriver Madonna til opslaget.

Madonna fik sit første barn, Lourdes, i 1996 med sin daværende mand, fitnesstræneren Carlos Leon.

Fire år senere kom sønnen Rocco, som hun fik med Guy Ritchie.

Da to valgte i 2005 at adoptere David Banda fra et børnehjem i Malawi, som Madonna besøgte i forbindelse med sit nødhjælpsarbejde for organisationen Raising Malawi.

Og selvom de to ikke deler blod, har de et helt specielt bånd.

»Det er ham, jeg har mest til fælles med. Jeg føler, at han forstår mig. Han har mere af mit dna end mine andre børn,« fortalte hun i 2019 til Vogue, ifølge People.

I 2008 gik Madonna og Guy Ritchie fra hinanden, men det stoppede ikke sangeren fra året efter at adoptere datteren Mercy, som også var født i Malawi.

Endelig fulgte tvillingerne Stella og Estere, som hun i 2012 adopterede. Ligeledes fra Malawi.