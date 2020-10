I 2011 vandt stjerne-dj'en David Guetta en grammy for sit remix af Madonnas sang 'Revolver. Og det fik popstjernen til at tage kontakt til David Guetta omkring et samarbejde. Men noget kom i vejen.

Det afslører David Guetta i et interview med McFly et Carlito.

»Hun sagde til mig, at hun elskede remixet og foreslog, at jeg producerede hendes næste album,« fortæller David Guetta og uddyber:

»Jeg ankommer til frokost. Vi taler om alt - musik, hvad hun vil gøre med albummet. Super fedt. Det er bare hende og mig. Meget afslappet, meget cool. Vi spiser vores frokost, det går meget godt, og man tænker over, hvornår man skal begynde at arbejde sammen.«

Den franke dj David Guetta. Foto: ANDER GILLENEA Vis mere Den franke dj David Guetta. Foto: ANDER GILLENEA

Men så tager samtalen en uventet drejning, da det 62-årige pop-ikon spørger David Guetta, hvilket stjernetegn han er.

Den 52-årige dj fortæller, at han er scorpion, og det passer altså ikke Madonna:

»Pludselig ser hun helt mærkelig ud i ansigtet og siger til mig: 'Jeg er ked af det, men vi kommer ikke til at arbejde sammen. Det var rart at møde dig. Farvel!,'« fortæller David Guetta om episoden.

Og det blev da heller aldrig til et samarbejde mellem de to, selvom at det altså ikke ville være første gang, at Madonna arbejdede sammen med en scorpion.

For i 1994 arbejdede Madonna sammen med Björk, som hjalp hende med at skrive hittet 'Bedtime Story', som ramte top 10 i England. Det skriver Independent.