Hun er bestemt ikke bange for at ændre sit udseende, så det sender signaler til omverdenen. På den ene, anden eller tredje måde. Og nu gør Madonna det igen.

På sin Instagram-profil har hun delt et billede, hvor hun ikke kun er gået væk fra den klassiske, blonde Madonna-frisure til nu at have en kort, sort frisure.

Det er noget, hendes følgere og fans tager meget forskelligt. For mens nogle roser det nye look for at være ungdommeligt og friskt, så er der andre, der mener, at det på ingen måde klæder den 60-årige popstjerne.

'Du har taget 1.000 år af din alder - det gamle, lange hård fik dig til at se ældre ud,' skriver en følger, der hedder Willrock86.

Vis dette opslag på Instagram But what if................... #photobomb Et opslag delt af Madonna (@madonna) den 18. Jan, 2019 kl. 6.42 PST

'Jeg kan ikke lide, at det er så kort,' skriver en anden bruger, der kalder sig cjdh315.

Inden fansene bliver alt for opstemte over Madonnas nye stil, så er der noget, der tyder på, at stilskiftet kun er midlertidigt. Studerer man baggrunden, ligner det nemlig, at Madonna befinder sig i en paryk-butik.

Derfor er det nærliggende at tænke, at hun blot er på lidt shopping efter ny inspiration til scenen, hvor hun stadig er aktiv.

Senest Madonna skabte røre, var da der gik rygter om, at hun havde fået implantater opereret ind i balderne.

Madonna med sin klassiske frisure. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Madonna med sin klassiske frisure. Foto: ANGELA WEISS

Det var hun da hurtigt ude at afvise på Instagram med følgende besked.

»Jeg søger ikke desperat efter nogens bekræftelse. Og jeg har selv retten over min egen krop ligesom alle andre,« skrev hun.

Madonna skal efter planen starte ny turné i slutningen af 2019. I hvert fald er hendes nye album sat til at blive udgivet senere i år. Og det følger hun op med turnéstarten i England.

Selvom hun har turneret det meste af sit liv, og har nået en alder af 60 år, så ligner det ikke, at hun har tænkt sig at skrue ned for blusset, når turnéen starter. Således skulle der både være de karakteristiske dansere, fyrværkeri - og nå ja, så skal turnéen angiveligt vare tre år.