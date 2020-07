Da verdens rigeste mand sidste år blev skilt efter 25 års samliv, blev hans nu ekskone verdens næstrigeste kvinde.

Men MacKenzie Bezos - nu Scott efter skilsmissen - mener ikke, at alle pengene tilkommer hende.

Derfor har hun nu valgt at give næsten 11 milliarder kroner til velgørenhed.

Amazon-stifteren Jeff Bezos og MacKenzie Scott mødte hinanden i 1992, to år inden Jeff Bezos grundlagde Amazon fra familiens garage i Seattle og gjorde sin hustru til en af firmaets første ansatte. Hun har derfor været med på hele den utrolige forretningsrejse, der foreløbig er endt med, at Jeff Bezos de seneste tre år er blevet kåret til verdens rigeste mand med en formue på anslået 669 milliarder kroner.

Eksparret, der har fire børn sammen, offentliggjorde i januar sidste år, at de havde forsøgt sig med 'kærlig sondering og forsøgsvis separation', men måtte erkende, at de var nødt til at lade sig skille og fortsætte som venner.

'Vi føler os heldige over at have fundet hinanden, og vi er dybt taknemmelige for hvert eneste år, vi har været gift. Hvis vi vidste, at det ville ende efter 25 år, havde vi gjort det alligevel,' skrev parret på Instagram uden at uddybe, hvorfor de måtte lade sig skille.

Noget tyder dog på, at det ikke har været helt nemt at nå et forlig. Først i april blev de enige, og i juli blev skilsmissepapirerne endeligt underskrevet, så MacKenzie Scott nu kunne få overført sin del af Amazon-kagen, som består af fire procent af internetgiganten.

Aktierne har en værdi af intet mindre end 250 milliarder danske kroner, og hun bliver dermed verdens næstrigeste kvinde og den 13. rigeste person i verden.

Allerede i forbindelse med skilsmissen sidste år lovede MacKenzie Scott, at hun ville forære halvdelen af sin formue væk til velgørenhed, og i denne uge kan hun nu annoncere, at de første 11 milliarder har fundet deres nye ejermand.

»Sidste år sagde jeg, at jeg ville give størstedelen af min formue tilbage til det samfund, der hjalp med at skabe den, gøre det med omtanke, gøre det snart og blive ved, til pengeskabet er tomt. Der er ingen tvivl om, at alles personlige formuer er et produkt af en fælles indsats, ligesom sociale konstruktioner giver mulighed til nogen, mens utallige andre oplever benspænd,« skriver MacKenzie Scott på mediet Medium.

Hun har derfor valgt, at hendes penge skal gå til andre, som ikke har været lige så heldige og privilegerede som hende selv, og hun har nu udvalgt en række organisationer med fokus på både race, køn, seksuel orientering, men vil også donere til fremme af folkesundhed, global udvikling og klimaet.

Det seneste år har hun blandt andet brugt på at sætte sig ind i, om hendes udvalgte LGBTQ+-organisationer rent faktisk er ledet af seksuelle minoriteter, eller om dem for ligestilling er ledet af kvinder, så pengene ender det rigtige sted, fortæller hun.