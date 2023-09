Verdensstjerner fanget i mudderkaos!

Lørdag blev den amerikanske festival Burning Man, der afholdes i Black Rock-ørkenen i Nevada, ramt af et voldsomt uvejr, der ifølge CNN bevirkede, at over 70.000 festivalgæster blev fanget i mudderet.

To af de involverede var komikeren Chris Rock og musikeren Diplo – sidstnævnte herhjemme især kendt for sit samarbejde med Mø på nummeret 'Lean On'.

Vejene var umulige at køre på, og det var især et problem for Diplo, der ikke havde tid til at sidde fast i mudderet, da han skulle spille en koncert i Washington, D.C.

To festivalgæster på muddervandring. Foto: USA TODAY

Derfor tog han og Chris Rock benene på nakken og begyndte en længere muddervandring.

Det viser han i en i video på Instagram, hvor han fortæller, at de måtte gå cirka 10 kilometer i ørkenen, før en fan kom dem til undsætning og gav dem et lift bag i en pickuptruck.

»Jeg gik i siden af vejen i flere timer med min tommel ude, fordi jeg har et show i D.C. i aften – og ikke ville skuffe jer,« skriver Diplo under opslaget.

Han viser i en story, der ikke længere er til gængelig, hvordan han ankom barfodet til en lufthavn, hvor et fly holdt klar, så han til sidst nåede sit mål.

Søndag lavede han endnu en story-opdatering fra sit Burning Man-eventyr, hvor han sendte en hilsen til de følgere, der ikke troede, han havde klaret det:

»Til jer der ikke troede, at jeg var i D.C., så har jeg lige dj'et i tre timer efter at have gået i fucking fire timer ud af ørkenen for at nå et fly. Jeg har stadig mudder i ansigtet.«

