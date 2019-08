'Jeg ved, en masse vil svine mig til, og det er fair nok'.

Jim Lyngvild vidste godt, han ville starte en vild debat, da han mandag eftermiddag gik til tasterne på Facebook, og han skulle vise sig at få ret i sin spådom.

Den erklærede royalist har nemlig fået en ny kæphest, og det er alle de mennesker, som beder royale som kronprins Frederik og dronning Margrethe om selfier, hvis de er så heldige at møde dem.

'De kongelige skal man have respekt for, og ja, det er pisse fedt at eje et billede med den kommende konge, men nej, man må gerne have respekt for dem, der ikke kan sige nej. For det kan kronprinsen og dronningen faktisk ikke', skriver kunstneren og debattøren på sin Facebook-profil.

'Tænk jer om - og længere end jeres egen næsetip', skriver han i opslaget, hvor han også spørger retorisk, om folk ikke ejer pli længere.

Opslaget har på få timer fået flere hundrede kommentarer, og mens mange er enige med Lyngvild, er der også dem, der er vildt uenige.

'Jeg synes normalt, du kommer med mange gode opråb, Jim, men det her er den største gang bullshit, du nogen sinde har lukket ud. Selvfølgelig kan han sige nej, ligesom alle andre mennesker har lov til at sige nej', skriver følgeren Martin Nygaard.

Flere andre skriver, hvordan de har oplevet at få et nej, og derfor ikke kan se, at Kongehuset skulle være tvunget til at stille op.

Det giver hovedpersonen ikke meget for, da vi fanger ham på telefonen.

»Jeg har godt læst, at folk skriver 'Mit barn har spurgt og fået et nej'. Jamen så er jeg bare nødt til at spørge, om dit barn er dårligt opdraget,« siger Jim Lyngvild om de forældre, der har delt deres oplevelse.

»Husk på, at de royale ikke har valgt deres position. Og de skal være i den resten af livet. Så må de da kunne få lov til at have den helle. Det her handler om, at vi mennesker er så dårligt opdraget, at man tror, man kan tillade sig at trække alt ned på et lavt niveau,« siger han.

Du lægger ikke skjul på, at du er meget royal. Kan du forstå, hvis andre, som ikke deler det med dig, ikke er enige med dig?

»Jeg ved jo godt, det vil skabe debat. Men for mig er den familie hellig - ligesom paven. Vi skal have nogen i denne verden, som vi ser op til, og ikke trækker ned på det der lave selfie-niveau,« siger han.

Flere skriver, at de har fået et nej til selfie. Tror du, de lyver, eller kan du tage fejl?

»Det kan jeg ikke være dommer over. De er heldigvis hele tiden omgivet af folk, der beskytter dem,« siger Lyngvild, der mener, at sagens kerne ligger i konsekvenserne ved et nej.

»Alle husker, da Joachim ikke ville være Dus med en journalist. Det samme ville ske, hvis dronningen en dag afviste en selfie, fordi hun måske havde ondt i hovedet, eller synes, hendes hår sad dårligt. Det ville blive en stor historie, og det er ikke fair.«