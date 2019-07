Den populære multikunstner Jim Lyngvild har de seneste dage været lagt helt ned af et migræneanfald.

Det skriver han på sociale medier, hvor han har suppleret med et billede af en morfinbehandling. Det er nemlig det eneste, der kan fjerne smerterne, forklarer han til B.T.

»Det er ingen overdrivelse at kalde det voldsomme smerter. Og samtidig brækker jeg mig hvert 10. minut i de tre-fire dage, det varer. Så for det meste ligger jeg bare og kaster galde op. Det eneste, der hjælper, er at få et skud morfin og og noget kvalmelindrende af vagtlægen, siger den hårdt plagede kendis.

Han har døjet med den frygtede lidelse hele livet, og det bliver desværre værre og værre med alderen.

Jim Lyngvild må have morfin hos vagtlægen, når han får sine migræneanfald. (Privatfoto)

»Det er min faste 'fandens følgesvend'. Min krop giver de her udsving, når jeg presser den for hårdt. Og jeg har jo gang i meget med mine foredrag, creme-virksomhed, bryggeri og kunst. Det svære for mig er, at jeg kan ikke bare hyre en assistent til at lave mine projekter, det er jo personlige ting, så alting skal planlægges meget nøje,« siger Lyngvild,

Denne omgang har været en af de værste i hans liv af flere årsager.

»Det startede i går morges (torsdag, Red.). Samtidig gjorde min tand så ondt, at jeg måtte få en veninde til at køre mig til tandlægen til en rodbehandling. Så lå jeg der helt bedøvet på morfin, og det var næsten umuligt at gennemføre, for jeg faldt hele tiden i søvn og lukkede munden,« siger han.

Samtidig lider han under afsavnet af sin mand, Morten.

»Jeg er ikke hjemme men i Aarhus, og derfor har jeg ikke min mand hos mig. Han plejer troligt at holde mig for panden og sige 'Nåhr lille skat, det skal nok gå' hver eneste gang, jeg skal ud og brække mig. Det er faktisk det allerværste, at han ikke er her,« siger Jim Lyngvild, som kan finde én god ting ved sine migræneanfald.

»Det blokerer alle muligheder for at arbejde. Men når jeg står op på den anden side, har jeg ikke ondt i hovedet igen i tre uger. Så har kroppen fået raset ud og svedt alt ud,« siger han.

Lige nu arbejder Jim Lyngvild blandt andet på at masseproducere en buste af Dronning Margrethe, og inden længe tager han hul på indspilningerne til en ny programserie, der skal sendes på DR til efteråret - han må ikke komme nærmere ind på, hvad den går ud på, siger han til B.T.

Jim Lyngvild er 40 år gammel og bor sammen med sin mand Morten på Fyn.