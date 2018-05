Et af Hollywoods største stjernepar er nu forældre til to.

Supermodellen og tv-værten Chrissy Teigen afslører således torsdag på Twitter, at hendes og husbonden John Legends andet barn er kommet til verden:

Somebody’s herrrrrrre! — christine teigen (@chrissyteigen) May 17, 2018

Ifølge US Weekly kom den lille ny - en dreng - til verden onsdag. Og efter alt at dømme var det god timing. For bare en uges tid siden gjorde Teigen det således klart, at hun var godt træt af graviditeten:

‘Glade gravide Chrissy er væk. Mød FÆRDIG MED DET Chrissy. Jeg vil holde min dreng, lad os gøre det heeeeer,’ skrev hun på Twitter.

happy pregnant Chrissy is gone. meet OVER IT Chrissy. Wanna hold my boy let’s do thisssssss — christine teigen (@chrissyteigen) May 10, 2018

Chrissy Teigen og John Legend har allerede datteren Luna sammen. Hun fyldte to år for godt en måned siden.

Intet tyder dog på, at parret stopper der. I marts udtalte Teigen således til US Weekly, at hun gerne vil have et barn mere. Det hjælper nok på det, at hendes mand er rigtig god til at være der for sin gravide hustru.

»Jeg har en mand, som virkelig elsker hele oplevelsen. Han holder min mave om natten, synger til den, og han vil gerne være der for mig. Jeg er heldig, fordi nogle mænd begynder at se på dig som et værktøj, har jeg hørt,« lød det fra den 32-årige stjerne.