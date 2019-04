Casper Christensens hustru venter parrets andet barn, og babybulen kan ikke skjules længere.

Snart får 50-årige Casper Christensen glæden af at blive far for fjerde gang, for hans 32-årige hustru Isabel Christensen venter nemlig parrets andet fælles barn.

For omkring en måned siden afslørede parret familieforøgelsen på Instagram, hvor de begge delte den glædelige nyhed.

Men selvom det er uvist, hvor langt Isabel er henne i sin graviditet, så er en ting sikker – nu kan babybulen for alvor ses.

Klar til mandag efter en super yogatime

Komikeren Casper og den 18 år yngre Isabel blev gift i 2014 og har sammen sønnen Cooper, der fyldte 2 år i januar.

Casper Christensen har også børnene Cajsa og Marvin på henholdsvis 21 og 19 år fra ægteskabet med Anette Toftgård.

Den fine mave blev delt på Isabels Instagram-profil tidligere på ugen i det solrige forårsvejr.

