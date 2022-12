Lyt til artiklen

Særligt mange i forvejen trængte børnefamilier mærker de stigende priser på både fødevarer og energi.

Og så kan julen være en dyr fornøjelse, når pengepungen får svært ved at stå på mål med decembers mange forventninger.

»Jeg ved, at der er rigtigt, rigtigt mange danskere, der har det virkelig svært, og de kigger med bæven ind i 2023 og ved faktisk ikke, hvor pengene skal komme fra. Det synes jeg er bekymrende,« fastslår 'Luksusfælden'-ekspert Mette Reissmann.

Derfor har hun indvilget i at give sine bedste råd til, hvordan man kan spare penge i den i forvejen dyre juletid.

Mette Reissmann er vant til at hjælpe gældsatte og økonomiske trængte familier i TV3-programmet 'Luksusfælden'. For nuværende sidder hun i Folketinget for Socialdemokratiet.

1. Tjek tilbudsavisen i god tid – og del udgifterne

Juleaften er for mange den helt store kulmination på julen, hvor der for alvor skal være festmåltid. Men her kan der være penge at spare, hvis man planlægger maden i god tid.

»Gå efter tilbudsaviserne i øjeblikket, når det kommer til maden. Julemaden kan man godt spare på,« mener Mette Reismann, der også har et tip, hun selv gør brug af til juleaften.

»Jeg vil også mene, at sammenskudsjul er en rigtig god ting, det praktiserer vi selv i min familie. Man kommer med en ret, man har lavet, så det ikke kun hænger på én person.«

2. Giv færre og billigere gaver

En af de helt store prisslugere til jul er selvfølgelig de mange gaver, der skal fordeles rundt omkring i hjemmet.

»Jeg synes også, man skal skære ned på omfanget af gaver,« foreslår 'Luksusfælden'-eksperten.

»Man skal også skære ned på prisen, altså hvor meget, man egentligt giver for, for man skal huske på, at julen er hjerternes fest, og at det ikke handler om kroner og øre.«

3. Hold modet oppe!

Et positivt sind er måske ikke noget, der direkte kan mærkes på kistebunden.

Men i økonomiske krisetider som nu, så kan det alligevel være nyttigt at huske, at trænge tider kommer og går, hvis man gerne vil fastholde et sundt forhold til sin økonomi.

»Det skal nok blive godt igen. Vi har prøvet det før. Jeg er så gammel, så jeg kan godt huske 70ernes oliekrise, som jo også lidt havde en rem af huden på den samme måde,« eksemplificerer Mette Reissmann.