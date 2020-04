Et femcifret antal danskere har allerede mistet jobbet i kølvandet på corona-krisen, og virksomheder landet over sender folk hjem uden løn.

Og for dem, der i forvejen er pressede, hvad angår økonomien, kan konsekvenserne blive fatale, vurderer 'Luksusfælden'-ekspert Kenneth Hansen.

»Krisen betyder desværre, at folk bliver fyret, sendt hjem uden løn eller tvunget til at holde ferie, og dermed forsvinder en indtægt, man er afhængig af.«

Hvis man, som det er gældende for 'Luksusfælden's deltagere, har lån, som man har svært ved at betale af på, bør man ifølge Kenneth Hansen gøre som parret fra seneste afsnit af programmet.

Corona-krisen kan være noget af forklaringen på en dårlig økonomi, men ikke den fulde. Hvis du havde sat tæring efter næring, havde du også taget højde for krisen Kenneth Hansen, økonomisk rådgiver

Tirsdag fortalte Cecilia og Peter, der netop havde fået overblik over økonomien, at sidstnævnte havde mistet sit job som følge af corona-krisen.

Men selvom det tærer på økonomien, kunne parret fortælle, at de havde fundet en løsning på afbetaling af lånene: De havde grebet knoglen, kontaktet banken og fået sat betalingen i bero.

»Det er de fleste banker og pengeinstitutter indforståede med. Det er jo en uforskyldt krise, og vi må alle prøve at komme bedst muligt ud af den,« lyder det fra Kenneth Hansen, der ud over at være ekspert i TV3-programmet er stifter af Økonomisk Råd, der rådgiver privatpersoner.

En anden ting, man kan gøre, er at udnytte tiden, man alligevel bliver tvunget til at bruge derhjemme.

»Mit råd vil være, at man bruger tiden nu på at kigge på privatøkonomien. Det kan vise sig at være en god timeløn,« griner Kenneth Hansen.

Han henviser til, at de fleste banker i dag tilbyder værktøjer og overblik som dem, man ser i programmet. Og netop et overblik kan give en 'aha'-følelse.

På den måde kan man gennemgå sit budget og skære det ind til benet. Og hvis man er presset på pengepungen, må man tænke kreativt.

Kenneth Hansen anbefaler, at man handler ind én gang om ugen, eksempelvis køber tørvarer på tilbud og generelt indstiller sig på, at man må leve ekstra sparsomt den kommende tid.

Du kan hos din bank få det samme overblik, som Kenneth Hansen og Mette Reissmann her fremlægger for 'Luksusfælden'-deltagerne. Foto: Nent Group Vis mere Du kan hos din bank få det samme overblik, som Kenneth Hansen og Mette Reissmann her fremlægger for 'Luksusfælden'-deltagerne. Foto: Nent Group

Hvis man er så presset, at man har problemer med at betale noget så grundlæggende som husleje, kan man forhøre sig hos sin udlejer, om der kan findes en løsning.

For alt i verden skal man undgå hurtige, nemme løsninger som kviklån, fastslår Kenneth Hansen.

»Jeg tror desværre, der er nogle, der tyer til den løsning, fordi vi alle er pressede for tiden. Hvis man i forvejen er presset på økonomien, tænker man kortsigtet, og det er derfor, folk ofte ender i den type løsninger. Men de er sjældent gode på lang sigt.«

Selvom den økonomiske rådgiver som udgangspunkt ikke er den store fan af lån, mener han dog, at der er ét lån, der kan give mening at ty til i disse dage. SU-lånet.

Løsningen starter altid med en selv. Det er et spørgsmål om at erkende problemet og bede om hjælp fra dem omkring én Kenneth Hansen, økonomisk rådgiver

Regeringen har netop fastlagt, at studerende kan få udbetalt yderligere penge i SU-lån i kølvandet på corona-krisen. Og Kenneth Hansen kan ikke bebrejde dem, hvis der er nogen, der tager imod tilbuddet:

»Som studerende har man sjældent en sikker økonomi, og det er jo ofte studiejob, der ryger først, når der skal fyres under en sådan krise.«

Krisen til trods mener Kenneth Hansen dog ikke, at corona-udbruddet og dets konsekvenser kommer til at spille en bærende rolle i de kommende sæsoner af 'Luksusfælden'.

»Det er svært at sige, hvor længe den varer. Måske to måneder. Men vi kigger jo altid 12 måneder tilbage (i deltagernes forbrug, red.), og der bør de to måneder ikke gøre den store forskel. Men krisen kan vise sig at være den sidste dråbe i bægeret.«

Han henviser til, at de, der har styr på økonomien i forvejen, ofte har en opsparing til netop krisetider – hvis man bliver fyret, skilt eller lignende.

»Corona-krisen kan være noget af forklaringen på en dårlig økonomi, men ikke den fulde. Hvis du havde sat tæring efter næring, havde du også taget højde for krisen. Men hvis man var presset i forvejen, kan krisen sagtens tænkes at dukke op i programmet som udslagsgivende faktor.«

Han opfordrer derfor til, at hvis man står over for en økonomi, der ligger i ruiner, erkender problemet med det samme.

»Løsningen starter altid med en selv. Det er et spørgsmål om at erkende problemet og bede om hjælp fra dem omkring én. Det kan være fra mennesker, banken og også 'Luksusfælden'.«