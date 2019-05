Den amerikanske Beverly Hills 90210-stjerne Luke Perry døde i marts, da han blev ramt af et slagtilfælde.

Perrys 18-årige datter, Sophie, afslører, at hun har fået en tatovering, der hylder faderen.

På sin højre forarm har Sophie Perry fået lavet en svamp.

»Svampen symboliserer min far,« siger hun i et klip på Instagram ifølge amerikanske People.

Perry blev nemlig begravet i et helt specielt jakkesæt, der var lavet af Jae Rhim Lee fra firmaet Coeio. Jakkesættet er delvist lavet af svampe, og det skulle gøre det ekstra grønt og miljøvenligt.

Eksempelvis skulle det rense kroppen fra en række giftstoffer, når kroppen bryder ned. Derudover skulle jakkesættet også nedbrydes af sig selv i naturen.

Luke Perry blev begravet i Tennessee, hvor han købte en gård i 1995. Han opholdt sig dog i Los Angeles, da han blev ramt af det fatale slagtilfælde.

Lægerne på St. Joseph's Hospital kæmpede forgæves for at redde hans liv. Efter fem dagepå hospitalet gik han bort.

Her er et billede af Sophie Perrys tatovering. Vis mere Her er et billede af Sophie Perrys tatovering.

Datteren Sophie og den tre år ældre søn Jack var begge til stede, da skuespilleren, som er bedst kendt for sin rolle som Dylan McKay, gik bort.

Sophie Perry skyndte sig hjem fra Malawi, da faderen blev ramt af slagtilfældet.

'Meget er sket den seneste uge. Alt er gået så stærkt. Jeg nåede lige hjem fra Malawi for at være sammen med min familie.

Og i de seneste 24 timer har jeg modtaget overvældende meget kærlighed og støtte,' skrev den 18-årige Sophie Perry kort efter faderens død