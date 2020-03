Mark Falgren har skrevet et rigtig langt opslag på Facebook, for han er vred.

Efter han i sommers udlejede sin lejlighed på Air BnB, havde personen, som boede i musikerens private hjem optaget lån for hundrede tusinder af kroner. Noget, Lukas Graham-trommeslageren nu bøder for på flere planer.

»Det er ekstremt grænseoverskridende. Han har jo boet i mit private hjem, og så har han sikkert gennemsøgt det hele og fundet nogle gamle papirer med private oplysninger på,« fortæller musikeren til B.T.

Han siger, at han i de sidste fire måneder har kæmpet med at de to firmaer, hvori der er optaget lån, til at forstå, at det ikke er ham, der har oprettet lånene.

»Det har været en sindssygt frustrerende proces at kommunikere med både politiet, men også de to firmaer.«

Det er hos firmaerne Eurocard og Norwegian-card, at der er optaget lån. Begge steder for 100.000 kr.

Falgren havde ellers forsøgt at sikre sig selv, inden han udlejede sin lejlighed. Han havde hyret et firma, der skulle sikre, at de lejere, der kom ind, ikke var skumle typer, som kunne finde på at ødelægge hans sted.

»Det jeg oprindeligt var nervøs for, var at min lejlighed skulle blive raseret under en fest. Jeg havde slet ikke forestillet mig det her scenarie, og jeg synes i det her eksempel ikke at Hostminded (firmaet han brugte, red.) levede op til det, de skulle. Jeg har dog brugt dem andre gange, hvor det er gået rigtig fint.«

Norwegian og Eurocards svar Norwegian Bank skriver: de ikke kan kommentere private kundeforhold, men at man skal bruge både en elektronisk signatur med nem-id og kode. Eurocard skriver: Generelt vil vi i sager, hvor der foreligger en politianmeldelse afvente resultatet af efterforskningen, men vi har pga. de lovmæssige fortrolighedsregler ikke mulighed for at udtale os om konkrete kundeforhold.

Han forklarer, at han havde udtrykt en særlig bekymring for at udleje til den lejer, som endte med at stjæle hans identitet. Brugeren gik under navnet Mohammed, og der var flere ting, der gjorde Mark Falgren nervøs.

»Han havde ikke noget billede, hans profiltekst var meget kort, og så var det også bare den måde, han skrev til mig på,« lyder det fra musikeren, som fortsætter:

»Hans beskeder var bare ultrakorte, når han skrev til mig. Der var ligesom ikke noget menneskeligt ved ham. Det virkede ikke, som om han var en, der glædede sig til at skulle bo i den her lejlighed i København.«

Hostminded, der udleverede nøglen, har fortalt Falgren, at lejeren talte med jysk accent, og at han var i følge med en anden mand og en kvinde, som også havde lejet sig ind i lejligheden.

Mark Falgren frygter, at gruppen i en periode har benyttet sig af samme metode for at skaffe penge fra forskellige Air-BNB-udlejere. Han kunne nemlig se, at et af de køb, han stod for at have lavet med Eurocard, er en udgift til leje af en ny AirBnB-lejlighed.

Trommeslagerne siger, han tænker, at 'Mohammed' er et opdigtet navn, og at alle de oplysninger, som han har modtaget, sikkert er falske. Udover at han er meget træt af at have fået stjålet sin identitet, så er han også meget træt af, at forløbet har været så besværligt.

»Jeg har jo brugt så meget tid på det de sidste fire måneder, og i forhold til politiet så blev jeg bedt om at anmelde en sag på nettet, men jeg har bare den her følelse af, at hvis jeg bare talte med nogen, så ville de ret nemt kunne finde frem til ham. Jeg har en masse beviser og ting, jeg gerne vil give til dem.«

B.T. har forsøgt at tage fat i både politiet, Hostminded, Eurocard og Norwegian for en kommentar, men det er kun Norwegian bank, der indtil videre er vendt tilbage med en kommentar.