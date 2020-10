Mark 'Lovestick' Falgren, der er trommeslager i Lukas Graham, har natten til lørdag fået sin lejlighed totalt smadret.

Det sker efter, at han har udlejet på Airbnb.

Det skriver han i et Facebook-opslag.

Han har grundet alle de aflyste koncerter under coronakrisen følt sig nødsaget til at leje sin lejlighed ud, men det fortryder han nu.

»En person kontaktede mig i går aftes, og fortalte at ham og hans kæreste manglede et sted at sove, og om de måtte leje min lejlighed. Jeg forbarmede mig. Hvilket jeg aldrig skulle have gjort,« skriver han.

Personen han havde lejet lejligheden ud til valgte at holde en piratfest, og det har nu resulteret i en totalt smadret lejlighed.

»Lamper er revet ud af væggene og lofterne, mit tv er smadret, der blod på væggene efter slåskamp, gulvet er fyldt med glasskår og rester af alverdens alkohol. Lejligheden lugter af en blanding af natklub og værtshus.«

Han er chokeret og takker dem som gjorde opmærksom på, at der var fest i lejligheden.

Han fortæller derudover, at sagen er meldt til politiet, og at Airbnb også er på sagen.